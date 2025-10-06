https://ria.ru/20251006/sinagoga-2046597766.html
В Красноярске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в синагоге
В Красноярске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в синагоге - РИА Новости, 06.10.2025
В Красноярске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в синагоге
Суд в Красноярске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца двум выходцам из страны Центральноазиатского региона, готовившим взрыв... РИА Новости, 06.10.2025
В Красноярске арестовали 2 мужчин по делу о подготовке теракта в синагоге
КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Суд в Красноярске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца двум выходцам из страны Центральноазиатского региона, готовившим взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Суд в Красноярске
заключил их (двух мужчин, готовивших теракт в синагоге – ред.) под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.
В объединенной пресс-службе красноярских судов добавили, что фигуранты заключены под стражу Центральным районным судом Красноярска до 1 декабря. Они будут содержаться в красноярском СИЗО-1.
Ранее в ФСБ России
сообщили, что в Красноярском и Ставропольском краях
сорваны теракты на еврейских культовых объектах, планировавшиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации.
Как отметили в ведомстве, в результате проведенных мероприятий в Красноярске были задержаны два выходца из страны Центральноазиатского региона, осуществлявшие подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги. Один из задержанных признался, что хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей.