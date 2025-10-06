В Красноярске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в синагоге

КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Суд в Красноярске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца двум выходцам из страны Центральноазиатского региона, готовившим взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Суд в Красноярске заключил их (двух мужчин, готовивших теракт в синагоге – ред.) под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В объединенной пресс-службе красноярских судов добавили, что фигуранты заключены под стражу Центральным районным судом Красноярска до 1 декабря. Они будут содержаться в красноярском СИЗО-1.

Ранее в ФСБ России сообщили, что в Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских культовых объектах, планировавшиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации.