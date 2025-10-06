Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в синагоге - РИА Новости, 06.10.2025
11:47 06.10.2025 (обновлено: 13:23 06.10.2025)
В Красноярске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в синагоге
В Красноярске арестовали подозреваемых в подготовке теракта в синагоге

КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Суд в Красноярске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца двум выходцам из страны Центральноазиатского региона, готовившим взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Суд в Красноярске заключил их (двух мужчин, готовивших теракт в синагоге – ред.) под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.
В объединенной пресс-службе красноярских судов добавили, что фигуранты заключены под стражу Центральным районным судом Красноярска до 1 декабря. Они будут содержаться в красноярском СИЗО-1.
Ранее в ФСБ России сообщили, что в Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских культовых объектах, планировавшиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации.
Как отметили в ведомстве, в результате проведенных мероприятий в Красноярске были задержаны два выходца из страны Центральноазиатского региона, осуществлявшие подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги. Один из задержанных признался, что хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
КрасноярскПроисшествияРоссияСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
