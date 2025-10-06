Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае не подтвердили сигнал телефонов пропавшей семьи - РИА Новости, 06.10.2025
09:56 06.10.2025
В Красноярском крае не подтвердили сигнал телефонов пропавшей семьи
Информация о зафиксированном сигнале телефонов пропавшей в походе семьи в Красноярском крае не подтверждается, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы...
происшествия
красноярский край
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
москва
россия
происшествия, красноярский край, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае не подтвердили сигнал телефонов пропавшей семьи

"ЛизаАлерт" опроверг сообщения о сигнале телефонов пропавшей семьи

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Информация о зафиксированном сигнале телефонов пропавшей в походе семьи в Красноярском крае не подтверждается, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"Информация о зафиксированном сигнале мобильного телефона не подтверждается", - сказала Чооду, комментируя сообщения некоторых Telegram-каналов о якобы зафиксированном сигнале возле горы Буратинка.
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
25 апреля, 01:14
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
Также Чооду рассказала РИА Новости, что в настоящее время в местности, где пропала семья, идет снег, что не позволяет выпустить в небо воздушный транспорт. Сейчас в штаб по поиску требуются спальники, раскладушки, печки для обогрева и автомобили, которые могли бы постоянно перевозить людей.
По данным красноярского отделения "ЛизаАлерт", планируется использование акустического излучателя для трансляции сообщений для потерявшихся. Оборудование с собой привезла группа поисковиков "ЛизаАлерт" из Москвы.
МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. К турбазе в поселке Кутурчин, откуда они начали поход, пропавшие должны были вернуться через 3 – 3,5 часа.
На поисках работают свыше 350 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК. Наземная группа поисковиков за время поисков прошла 129 квадратных километров лесного массива, 96 километров лесных дорог, также обследован 101 квадратный километр с воздуха.
Под Калининградом ищут пропавшего семилетнего мальчика
3 февраля, 19:30
Под Калининградом ищут пропавшего семилетнего мальчика
ПроисшествияКрасноярский крайМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
