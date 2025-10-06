Приставы не смогли взыскать штраф с Pinterest

Рейтинг@Mail.ru
01:59 06.10.2025 (обновлено: 02:02 06.10.2025)
Приставы не смогли взыскать с сервиса фотографий Pinterest неуплаченный штраф в 4 миллиона рублей, исполнительное производство прекращено, следует из материалов РИА Новости, 06.10.2025
москва, сша, сан-франциско, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Москва, США, Сан-Франциско, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Приставы не смогли взыскать с сервиса фотографий Pinterest неуплаченный штраф в 4 миллиона рублей, исполнительное производство прекращено, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, 14 января на сервис Pinterest завели исполнительное производство по акту об административном правонарушении, вынесенному судебным участком Таганского района Москвы. Однако 25 марта производство было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества. С сервиса пытались взыскать 4 миллиона рублей.
Также с 9 сентября с Pinterest взыскивается более 981 тысячи рублей, исполнительное производство завели по акту об административном правонарушении, вынесенному управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.
В пятницу в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что суд оштрафовал на 7 миллионов рублей Pinterest, Telegram и Twitch Interactive за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.
Pinterest Inc. - фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 500 миллионов человек. Штаб-квартира расположена в городе Сан-Франциско, штат компании составляет около 4 тысяч человек.
МоскваСШАСан-ФранцискоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Telegram
 
 
