Приставы не смогли взыскать штраф с Pinterest

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Приставы не смогли взыскать с сервиса фотографий Pinterest неуплаченный штраф в 4 миллиона рублей, исполнительное производство прекращено, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.