23:31 06.10.2025
Трамп рассказал о переговорах с демократами о прекращении шатдауна
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о прекращении шатдауна ведутся, он ожидает положительных результатов.
Трамп рассказал о переговорах с демократами о прекращении шатдауна

Трамп ожидает положительных результатов от переговоров с демократами о шатдауне

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о прекращении шатдауна ведутся, он ожидает положительных результатов.
"Сейчас мы ведем переговоры с демократами, которые могут привести к очень хорошим результатам. И я говорю о хороших результатах, касающихся здравоохранения", - заявил он журналистам в Овальном кабинете.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Ранее Белый дом заявил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Мем Джеффриса в сомбреро - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Демократы осудили Трампа за оскорбительное мем-видео
Вчера, 03:12
 
