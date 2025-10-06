Огненный шар в небе над индонезийским городом Чиребон

Огненный шар в небе над индонезийским городом Чиребон

© Кадр видео из соцсетей Огненный шар в небе над индонезийским городом Чиребон

В небе над Индонезией заметили огненный шар

ДЖАКАРТА, 6 октября – РИА Новости. Огненный шар заметили в небе над индонезийским городом Чиребон в ночь на понедельник, версии о происхождении явления пока расходятся, сообщил индонезийский портал Огненный шар заметили в небе над индонезийским городом Чиребон в ночь на понедельник, версии о происхождении явления пока расходятся, сообщил индонезийский портал Detik

"Жители Чиребона, Западная Ява, были шокированы появлением яркого света в небе, сопровождавшегося грохотом. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, что за светом, следует пожар, пылающий довольно высоко через всю дорогу", - пишет издание.

Ученый Центра космических исследований Национального агентства исследований и инноваций (BRIN) Томас Джамалуддин пришел к выводу, что таинственный огненный шар в небе над Чиребоном, вызвавший громкий грохот, был метеоритом довольно большого размера.

"Я пришел к выводу, что это был метеорит", - написал Джамалуддин в своем аккаунте в соцсетях.

По его словам, метеориты, которые попадают в нижнюю атмосферу, могут вызывать громкие звуки.

"Метеорит упал в Яванское море", - предположил исследователь.

В свою очередь полиция Чиребона заявила, что произошедшее вызвано вовсе не внеземным объектом, а плантациями сахарного тростника, которые подожгли местные жители.

Руководитель отдела по связям с общественностью региональной полиции Западной Явы Хендра Рохмаван сообщил, что отправлена команда правоохранителей для проверки на места.

"После проверки в нескольких точках в юрисдикции полиции Чиребон не было обнаружено никаких следов упавших предметов", - заявил полицейский.

При этом, по его словам, офицеры обнаружили следы поджогов в районе плантации сахарного тростника.