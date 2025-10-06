Рейтинг@Mail.ru
В небе над Индонезией заметили огненный шар
11:09 06.10.2025
В небе над Индонезией заметили огненный шар
В небе над Индонезией заметили огненный шар
Огненный шар заметили в небе над индонезийским городом Чиребон в ночь на понедельник, версии о происхождении явления пока расходятся, сообщил индонезийский... РИА Новости, 06.10.2025
В небе над Индонезией заметили огненный шар

В небе над индонезийским городом Чиребон заметили огненный шар

ДЖАКАРТА, 6 октября – РИА Новости. Огненный шар заметили в небе над индонезийским городом Чиребон в ночь на понедельник, версии о происхождении явления пока расходятся, сообщил индонезийский портал Detik.
"Жители Чиребона, Западная Ява, были шокированы появлением яркого света в небе, сопровождавшегося грохотом. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, что за светом, следует пожар, пылающий довольно высоко через всю дорогу", - пишет издание.
Падение метеорита во дворе дома на востоке Канады - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Момент падения метеорита на крыльцо дома попал на видео
15 января, 21:30
Ученый Центра космических исследований Национального агентства исследований и инноваций (BRIN) Томас Джамалуддин пришел к выводу, что таинственный огненный шар в небе над Чиребоном, вызвавший громкий грохот, был метеоритом довольно большого размера.
"Я пришел к выводу, что это был метеорит", - написал Джамалуддин в своем аккаунте в соцсетях.
По его словам, метеориты, которые попадают в нижнюю атмосферу, могут вызывать громкие звуки.
"Метеорит упал в Яванское море", - предположил исследователь.
В свою очередь полиция Чиребона заявила, что произошедшее вызвано вовсе не внеземным объектом, а плантациями сахарного тростника, которые подожгли местные жители.
Руководитель отдела по связям с общественностью региональной полиции Западной Явы Хендра Рохмаван сообщил, что отправлена команда правоохранителей для проверки на места.
"После проверки в нескольких точках в юрисдикции полиции Чиребон не было обнаружено никаких следов упавших предметов", - заявил полицейский.
При этом, по его словам, офицеры обнаружили следы поджогов в районе плантации сахарного тростника.
"Плантация сахарного тростника была намеренно сожжена фермером в воскресенье вечером", - рассказал Рохмаван.
Ольгафранкит на руке исследователя - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Норильске обнаружен "близнец" внеземного минерала
16 апреля, 07:00
 
В мире
 
 
