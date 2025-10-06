"СКА-Уральский Трубник" поздравили с серебром Кубка России

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Серебро Кубка России по хоккею с мячом - настоящий спортивный триумф команды "СКА-Уральский Трубник" из Первоуральска, которая впервые за историю клуба получила право сразиться в решающем матче престижного турнира, сообщает пресс-служба АО "Хромпик".

В воскресенье "Уральский Трубник" встретился в финале Кубка России с московским "Динамо", матч завершился со счетом 9:2 (4:0) в пользу московской команды. Команда из Первоуральска стала серебряным призером Кубка.

Завод "Хромпик", входящий в ГК "Полипласт", совместно с правительством Свердловской области с 2024 года выступает учредителем ХК "СКА-Уральский Трубник".

"Этот успех — результат длительной и кропотливой работы всего коллектива. Благодаря сплоченности, профессионализму игроков и тренерского штаба нам удалось достичь этого результата. Однако мы понимаем, что это только начало пути — готовимся к новым вызовам!" — приводится в сообщении комментарий председателя совета директоров ГК "Полипласт" Александра Шамсутдинова.

Команда была основана в 1937 году при Первоуральском новотрубном заводе под названием "Металлург Востока", позднее — "Металлург". С 1965 года клуб носит название "Уральский Трубник". В 2023 году произошло объединение с "СКА-Свердловск", после чего клуб стал называться "СКА-Уральский Трубник".

"Для первоуральского хоккея с мячом выход в финал Кубка России — событие по-настоящему значимое и важное! Ранее высшим достижением "СКА-Уральский Трубник" в этих соревнованиях был выход в четвертьфинал. Поэтому такой долгожданный успех — не просто шаг вперед, а настоящий спортивный триумф, который войдёт в историю клуба и российского хоккея с мячом", - отметили в пресс-службе.