Волошин назвал отставку Лекорню симптомом кризиса французской власти - РИА Новости, 06.10.2025
14:00 06.10.2025
Волошин назвал отставку Лекорню симптомом кризиса французской власти
Прошение об отставке Себастьяна Лекорню с поста премьер-министра Франции - это симптом системного кризиса французской власти и европейской политики, заявил РИА... РИА Новости, 06.10.2025
2025
Волошин назвал отставку Лекорню симптомом кризиса французской власти

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Прошение об отставке Себастьяна Лекорню с поста премьер-министра Франции - это симптом системного кризиса французской власти и европейской политики, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Ранее в понедельник Лекорню на пресс-конференции сообщил, что подал в отставку с поста премьера.
"Сегодняшнее прошение об отставке Себастьяна Лекорню, завершившее рекордно короткий премьерский срок, - это симптом системного кризиса французской власти и европейской политики в целом. Тасование "промакроновских" премьеров не решает ни экономических проблем, ни конфликта с парламентом, а лишь подчеркивает шаткость политической конструкции Пятой республики", - сказал РИА Новости Волошин.
Сенатор добавил, что за внешней динамикой и кадровыми перестановками скрывается отсутствие стратегического курса на перемены во внешней и внутренней политике, который мог бы вывести Францию из глубокого социального и политического разлома.
"Проблема не в "говорящих головах" правительства, а в самой системе, которая переживает кризис доверия и эффективности", - подчеркнул собеседники агентства.
Он отметил, что французское общество устало от деклараций и оторванности элит от реальности и народа, выразителем воли которого является парламентское оппозиционное большинство.
"Отставка главы кабмина меньше через месяц после назначения - это яркое подтверждение управленческой деградации и политической усталости", - подытожил Волошин
Девятого сентября президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому предстояло сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку - после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии.
