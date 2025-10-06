ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Прошение об отставке Себастьяна Лекорню с поста премьер-министра Франции - это симптом системного кризиса французской власти и европейской политики, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

Ранее в понедельник Лекорню на пресс-конференции сообщил, что подал в отставку с поста премьера.

"Сегодняшнее прошение об отставке Себастьяна Лекорню, завершившее рекордно короткий премьерский срок, - это симптом системного кризиса французской власти и европейской политики в целом. Тасование "промакроновских" премьеров не решает ни экономических проблем, ни конфликта с парламентом, а лишь подчеркивает шаткость политической конструкции Пятой республики", - сказал РИА Новости Волошин

Сенатор добавил, что за внешней динамикой и кадровыми перестановками скрывается отсутствие стратегического курса на перемены во внешней и внутренней политике, который мог бы вывести Францию из глубокого социального и политического разлома.

"Проблема не в "говорящих головах" правительства, а в самой системе, которая переживает кризис доверия и эффективности", - подчеркнул собеседники агентства.

Он отметил, что французское общество устало от деклараций и оторванности элит от реальности и народа, выразителем воли которого является парламентское оппозиционное большинство.

"Отставка главы кабмина меньше через месяц после назначения - это яркое подтверждение управленческой деградации и политической усталости", - подытожил Волошин