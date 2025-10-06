https://ria.ru/20251006/senator-2046633886.html
Волошин назвал отставку Лекорню симптомом кризиса французской власти
в мире
франция
донецкая народная республика
себастьян лекорню
александр волошин
франсуа байру
франция
донецкая народная республика
Сенатор Волошин назвал отставку Лекорню симптомом кризиса европейской политики
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Прошение об отставке Себастьяна Лекорню с поста премьер-министра Франции - это симптом системного кризиса французской власти и европейской политики, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Ранее в понедельник Лекорню
на пресс-конференции сообщил, что подал в отставку с поста премьера.
"Сегодняшнее прошение об отставке Себастьяна Лекорню, завершившее рекордно короткий премьерский срок, - это симптом системного кризиса французской власти и европейской политики в целом. Тасование "промакроновских" премьеров не решает ни экономических проблем, ни конфликта с парламентом, а лишь подчеркивает шаткость политической конструкции Пятой республики", - сказал РИА Новости Волошин
.
Сенатор добавил, что за внешней динамикой и кадровыми перестановками скрывается отсутствие стратегического курса на перемены во внешней и внутренней политике, который мог бы вывести Францию
из глубокого социального и политического разлома.
"Проблема не в "говорящих головах" правительства, а в самой системе, которая переживает кризис доверия и эффективности", - подчеркнул собеседники агентства.
Он отметил, что французское общество устало от деклараций и оторванности элит от реальности и народа, выразителем воли которого является парламентское оппозиционное большинство.
"Отставка главы кабмина меньше через месяц после назначения - это яркое подтверждение управленческой деградации и политической усталости", - подытожил Волошин
Девятого сентября президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому предстояло сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру
подал в отставку - после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии.