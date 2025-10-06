Омская семья взыскала ущерб с санатория, где отравились 42 человека

ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Семья пострадавших взыскала ущерб с санатория "Сказка" в Омской области, где отравились 42 человека, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.

Октябрьский районный суд Омска рассмотрел гражданское дело по иску к ООО "Супер Тур" (загородный отель "Сказка") о защите прав потребителей. В суде установлено, что семья приобрела двухдневный тур с проживанием, питанием и посещением аквапарка стоимостью 20 280 рублей. Однако уже в первый день — 16 декабря прошлого года — после визита в аквапарк и ресторан отеля все члены семьи почувствовали резкое ухудшение самочувствия . У низ началась рвота, диарея и температура.

"Как стало известно в дальнейшем, вся семья заразилась острой кишечной инфекцией на территории комплекса. Решив не оставаться, семья самостоятельно вернулась в город Омск, где и вызвали скорую медицинскую помощь, по результатам которого им назначено медикаментозное лечение. Кроме того, по факту массового отравления людей на территории отеля "Сказка" 20.12.2024 сотрудниками управления Роспотребнадзора по Омской области в ходе проведения эпидемиологического расследования установлено нарушение требований Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", – сообщили в пресс-службе.

Представители санатория не смогли доказать, что заболевание не было связано с оказанием услуг в комплексе, или того, что услуги были оказаны безопасно и качественно.

"Суд признал, что указанные обстоятельства нарушили права истцов как потребителя, поэтому, руководствуясь принципами разумности и справедливости, счел требования обоснованными, но подлежащими частичному удовлетворению. В итоге в пользу истцов с ООО "Супер Тур" в общей сложности взыскано свыше 148 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя", – добавили в пресс-службе.