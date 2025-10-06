Омская семья взыскала ущерб с санатория, где отравились 42 человека

Рейтинг@Mail.ru
15:53 06.10.2025
Семья пострадавших взыскала ущерб с санатория "Сказка" в Омской области, где отравились 42 человека, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.
происшествия, омская область, омск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Омская область, Омск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Семья пострадавших взыскала ущерб с санатория "Сказка" в Омской области, где отравились 42 человека, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.
Октябрьский районный суд Омска рассмотрел гражданское дело по иску к ООО "Супер Тур" (загородный отель "Сказка") о защите прав потребителей. В суде установлено, что семья приобрела двухдневный тур с проживанием, питанием и посещением аквапарка стоимостью 20 280 рублей. Однако уже в первый день — 16 декабря прошлого года — после визита в аквапарк и ресторан отеля все члены семьи почувствовали резкое ухудшение самочувствия . У низ началась рвота, диарея и температура.
"Как стало известно в дальнейшем, вся семья заразилась острой кишечной инфекцией на территории комплекса. Решив не оставаться, семья самостоятельно вернулась в город Омск, где и вызвали скорую медицинскую помощь, по результатам которого им назначено медикаментозное лечение. Кроме того, по факту массового отравления людей на территории отеля "Сказка" 20.12.2024 сотрудниками управления Роспотребнадзора по Омской области в ходе проведения эпидемиологического расследования установлено нарушение требований Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", – сообщили в пресс-службе.
Представители санатория не смогли доказать, что заболевание не было связано с оказанием услуг в комплексе, или того, что услуги были оказаны безопасно и качественно.
"Суд признал, что указанные обстоятельства нарушили права истцов как потребителя, поэтому, руководствуясь принципами разумности и справедливости, счел требования обоснованными, но подлежащими частичному удовлетворению. В итоге в пользу истцов с ООО "Супер Тур" в общей сложности взыскано свыше 148 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя", – добавили в пресс-службе.
Вспышка кишечной инфекции произошла на базе отдыха "Сказка" 18 декабря 2024. Сначала за медпомощью обратились 25 человек, но позже число пострадавших увеличилось до 42. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
