Россия примет участие в саммите АТЭС в Южной Корее

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин распорядился отправить российских представителей на саммит АТЭС в Южной Корее.
«
"Направить в Кёнчжу <...> в период с 29 октября по 2 ноября 2025 года делегацию <...> во главе с заместителем председателя правительства <...> Оверчуком А. Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Правительству поручено утвердить состав делегации.
Саммит объединения пройдет с 31 октября по 1 ноября. Власти Южной Кореи также приглашали Путина принять в нем участие.
Как отмечал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев, русофобская волна в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве неуклонно идет на спад.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
13 ноября 2024, 01:38