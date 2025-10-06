Рейтинг@Mail.ru
Россия примет участие в саммите АТЭС в Южной Корее - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 06.10.2025 (обновлено: 19:11 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/sammit-2046677557.html
Россия примет участие в саммите АТЭС в Южной Корее
Россия примет участие в саммите АТЭС в Южной Корее - РИА Новости, 06.10.2025
Россия примет участие в саммите АТЭС в Южной Корее
Владимир Путин распорядился отправить российских представителей на саммит АТЭС в Южной Корее. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T17:01:00+03:00
2025-10-06T19:11:00+03:00
россия
южная корея
владимир путин
алексей оверчук
в мире
атэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20241113/ates-1983056372.html
россия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная корея, владимир путин, алексей оверчук, в мире, атэс
Россия, Южная Корея, Владимир Путин, Алексей Оверчук, В мире, АТЭС
Россия примет участие в саммите АТЭС в Южной Корее

Делегацию России на саммите АТЭС в Южной Корее возглавит Оверчук

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин распорядился отправить российских представителей на саммит АТЭС в Южной Корее.
«

"Направить в Кёнчжу <...> в период с 29 октября по 2 ноября 2025 года делегацию <...> во главе с заместителем председателя правительства <...> Оверчуком А. Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

Правительству поручено утвердить состав делегации.
Саммит объединения пройдет с 31 октября по 1 ноября. Власти Южной Кореи также приглашали Путина принять в нем участие.
Как отмечал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев, русофобская волна в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве неуклонно идет на спад.
Эмблема саммита АТЭС в Маниле - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
13 ноября 2024, 01:38
 
РоссияЮжная КореяВладимир ПутинАлексей ОверчукВ миреАТЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала