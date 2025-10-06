Россия примет участие в саммите АТЭС в Южной Корее

«

"Направить в Кёнчжу <...> в период с 29 октября по 2 ноября 2025 года делегацию <...> во главе с заместителем председателя правительства <...> Оверчуком А. Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество", — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.