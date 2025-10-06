Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34 - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 06.10.2025 (обновлено: 09:28 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/rostekh-2046565478.html
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34 - РИА Новости, 06.10.2025
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила госкорпорация "Ростех". РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T07:03:00+03:00
2025-10-06T09:28:00+03:00
безопасность
россия
вадим бадеха
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ba037dd8b50370b6e825ffcb3b6f9eeb.jpg
https://ria.ru/20250919/rostehi-2042889517.html
https://ria.ru/20250916/raketa-2042147329.html
https://ria.ru/20250917/rostekh-2042428053.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_73:0:1882:1357_1920x0_80_0_0_002c8bd4729b42c477c88ca522ad695c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Безопасность, Россия, Вадим Бадеха, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34

ОАК передала ВКС РФ новую партию Су-34

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила госкорпорация "Ростех".
"Объединенная авиастроительная корпорация в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34", — говорится в заявлении.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СМД-Е - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Ростех" поставил Минобороны партию новейших ЗРПК
19 сентября, 08:42
Этот тип самолета подтвердил статус лучшего в своем классе и остается одним из ключевых элементов российской боевой авиации, подчеркнули в госкорпорации.
"Машина сочетает высокую маневренность, широкий спектр вооружения и способность эффективно действовать в любых условиях. <...> Мы понимаем высокую востребованность этого самолета в войсках", — заявили в "Ростехе".
Пилот Су-34, говоря о его преимуществах и особенностях, отметил возможность выполнять боевые задачи во всем диапазоне скоростей.
"Данный самолет на СВО зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Мы можем применять средства авиационного поражения как управляемые, так и неуправляемые", — сказал летчик.
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В "Ростехе" рассказали о ракете Х-39
16 сентября, 07:22
В свою очередь, гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что его корпорация выполняет долг перед государством и постоянно совершенствует производственные процессы. По его словам, это не последняя поставка техники в нынешнем году.
"Наши сотрудники на заводах постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые объемы изготовления самолетов под задачи Минобороны России", — заверил Бадеха.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Самолет также используют для выполнения задач воздушной разведки.
Боевая бронированная гусеничная машина - БМП-3 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники, заявил "Ростех"
17 сентября, 11:56
 
БезопасностьРоссияВадим БадехаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала