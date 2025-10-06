https://ria.ru/20251006/rostekh-2046565478.html
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34 - РИА Новости, 06.10.2025
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила госкорпорация "Ростех". РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T07:03:00+03:00
2025-10-06T07:03:00+03:00
2025-10-06T09:28:00+03:00
безопасность
россия
вадим бадеха
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ba037dd8b50370b6e825ffcb3b6f9eeb.jpg
https://ria.ru/20250919/rostehi-2042889517.html
https://ria.ru/20250916/raketa-2042147329.html
https://ria.ru/20250917/rostekh-2042428053.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_73:0:1882:1357_1920x0_80_0_0_002c8bd4729b42c477c88ca522ad695c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Безопасность, Россия, Вадим Бадеха, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34
ОАК передала ВКС РФ новую партию Су-34
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила госкорпорация "Ростех".
"Объединенная авиастроительная корпорация в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-3
4", — говорится в заявлении.
Этот тип самолета подтвердил статус лучшего в своем классе и остается одним из ключевых элементов российской боевой авиации, подчеркнули в госкорпорации.
"Машина сочетает высокую маневренность, широкий спектр вооружения и способность эффективно действовать в любых условиях. <...> Мы понимаем высокую востребованность этого самолета в войсках", — заявили в "Ростехе
".
Пилот Су-34, говоря о его преимуществах и особенностях, отметил возможность выполнять боевые задачи во всем диапазоне скоростей.
"Данный самолет на СВО зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Мы можем применять средства авиационного поражения как управляемые, так и неуправляемые", — сказал летчик.
В свою очередь, гендиректор ОАК Вадим Бадеха
подчеркнул, что его корпорация выполняет долг перед государством и постоянно совершенствует производственные процессы. По его словам, это не последняя поставка техники в нынешнем году.
"Наши сотрудники на заводах постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые объемы изготовления самолетов под задачи Минобороны России
", — заверил Бадеха.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Самолет также используют для выполнения задач воздушной разведки.