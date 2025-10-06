"Ростех" передал Минобороны новую партию Су-34

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила госкорпорация "Ростех".

"Объединенная авиастроительная корпорация в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-3 4", — говорится в заявлении.

Этот тип самолета подтвердил статус лучшего в своем классе и остается одним из ключевых элементов российской боевой авиации, подчеркнули в госкорпорации.

"Машина сочетает высокую маневренность, широкий спектр вооружения и способность эффективно действовать в любых условиях. <...> Мы понимаем высокую востребованность этого самолета в войсках", — заявили в " Ростехе ".

Пилот Су-34, говоря о его преимуществах и особенностях, отметил возможность выполнять боевые задачи во всем диапазоне скоростей.

"Данный самолет на СВО зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Мы можем применять средства авиационного поражения как управляемые, так и неуправляемые", — сказал летчик.

В свою очередь, гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что его корпорация выполняет долг перед государством и постоянно совершенствует производственные процессы. По его словам, это не последняя поставка техники в нынешнем году.

"Наши сотрудники на заводах постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые объемы изготовления самолетов под задачи Минобороны России ", — заверил Бадеха.