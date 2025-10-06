Рейтинг@Mail.ru
Частная медклиника в Новгородской области отказалась делать ранние аборты - РИА Новости, 06.10.2025
23:43 06.10.2025
Частная медклиника в Новгородской области отказалась делать ранние аборты
Первая частная медицинская клиника в Новгородской области отказалась делать аборты на ранних сроках беременности, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 06.10.2025
здоровье - общество, новгородская область, александра дронова, общество
Здоровье - Общество, Новгородская область, Александра Дронова, Общество
Частная медклиника в Новгородской области отказалась делать ранние аборты

Первая частная медклиника в Новгородской области отказалась делать ранние аборты

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Первая частная медицинская клиника в Новгородской области отказалась делать аборты на ранних сроках беременности, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"Семейная клиника "На Рахманинова" первой в Новгородской области из частных медицинских организаций отказалась от предоставления услуг по медикаментозному искусственному прерыванию беременности до 12 недель", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава на странице в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что теперь беременные женщины, которые сомневаются, сохранить или прервать беременность, получают в клинике направления в женскую консультацию, где им помогают акушер-гинекологи, психологи и социальные эксперты.
"Мы стали более семейноориентированными, у нас есть программы по планированию, ведению беременности, по женскому и мужскому здоровью", - приводит пресс-служба слова главврача клиники Инны Семеновой.
Отмечается, что с апреля этого года по поручению главы региона Александра Дронова в женских консультациях работают личные консультанты беременных женщин от социальной службы. Они рассказывают женщинам о существующих мерах поддержки для семей с детьми.
Здоровье - ОбществоНовгородская областьАлександра ДроноваОбщество
 
 
