Вологодской области произошло задымление локомотива

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после задымления локомотива грузового поезда на станции Вологда-1 в Вологодской области, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 6 октября на станции Вологда-1 во время стоянки произошло задымление локомотива грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдении противопожарных требований и прав пассажиров. На место происшествия выехал вологодский транспортный прокурор.