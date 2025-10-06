https://ria.ru/20251006/rossiya-2046735850.html
Вологодской области произошло задымление локомотива
Вологодской области произошло задымление локомотива - РИА Новости, 06.10.2025
Вологодской области произошло задымление локомотива
Транспортная прокуратура проводит проверку после задымления локомотива грузового поезда на станции Вологда-1 в Вологодской области, никто не пострадал, сообщила РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
вологодская область
северо-западная транспортная прокуратура
вологодская область
происшествия, вологодская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Вологодская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
Вологодской области произошло задымление локомотива
Прокуратура проводит проверку после задымления локомотива поезда под Вологдой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после задымления локомотива грузового поезда на станции Вологда-1 в Вологодской области, никто не пострадал, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 6 октября на станции Вологда-1 во время стоянки произошло задымление локомотива грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдении противопожарных требований и прав пассажиров. На место происшествия выехал вологодский транспортный прокурор.
Ведомство сообщает, что задымление ликвидировано. Задержка четырех пассажирских поездов составила от 13 до 25 минут.