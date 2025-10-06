Рейтинг@Mail.ru
В Курской области ввели новый сигнал тревоги - РИА Новости, 07.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 06.10.2025 (обновлено: 00:35 07.10.2025)
В Курской области ввели новый сигнал тревоги
В Курской области ввели новый сигнал тревоги
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области ввели новый сигнал тревоги

В Курской области ввели новый сигнал тревоги "Авиационная опасность"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
КУРСК, 6 окт - РИА Новости. Новый специальный сигнал тревоги "Авиационная опасность" вводится в Курской области по согласованию с министерством обороны РФ, его будут объявлять при появлении возможной воздушной угрозы со стороны ВСУ, сообщил Telegram-канал регионального оперштаба.
"На территории Курской области вводится новый специальный сигнал тревоги — "Авиационная опасность"", — говорится в сообщении.
Как уточняется, соответствующее нововведение согласовано с Минобороны. Сигнал будут объявлять при при появлении информации о возможной воздушной угрозе со стороны ВСУ.
Все экстренные службы будут приводиться в полную готовность для обеспечения безопасности граждан.
В случае подтверждения угрозы будет объявляться сигнал "Ракетная опасность", при котором надо действовать в соответствии с определенным порядком.
Об "Авиационной опасности" жителей будут оповещать аналогично угрозе налета беспилотников. Специальный звуковой сигнал в этом случае включать не планируют.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
ВСУ отвели всю артиллерию из Херсона вглубь правобережья Днепра
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
