В Курской области ввели новый сигнал тревоги

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны

КУРСК, 6 окт - РИА Новости. Новый специальный сигнал тревоги "Авиационная опасность" вводится в Курской области по согласованию с министерством обороны РФ, его будут объявлять при появлении возможной воздушной угрозы со стороны ВСУ, сообщил Новый специальный сигнал тревоги "Авиационная опасность" вводится в Курской области по согласованию с министерством обороны РФ, его будут объявлять при появлении возможной воздушной угрозы со стороны ВСУ, сообщил Telegram-канал регионального оперштаба.

« "На территории Курской области вводится новый специальный сигнал тревоги — "Авиационная опасность"", — говорится в сообщении.

Как уточняется, соответствующее нововведение согласовано с Минобороны . Сигнал будут объявлять при при появлении информации о возможной воздушной угрозе со стороны ВСУ.

Все экстренные службы будут приводиться в полную готовность для обеспечения безопасности граждан.

В случае подтверждения угрозы будет объявляться сигнал "Ракетная опасность", при котором надо действовать в соответствии с определенным порядком.

Об "Авиационной опасности" жителей будут оповещать аналогично угрозе налета беспилотников. Специальный звуковой сигнал в этом случае включать не планируют.

После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.