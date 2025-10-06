Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил израильский народ с праздником Суккот
06.10.2025
Путин поздравил израильский народ с праздником Суккот
Путин поздравил израильский народ с праздником Суккот
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот
в мире
россия
израиль
биньямин нетаньяху
владимир путин
россия
израиль
Путин поздравил израильский народ с праздником Суккот

Путин в разговоре с Нетаньяху поздравил израильский народ с праздником Суккот

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот, сообщается на сайте Кремля.
"Со своей стороны Президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот", - говорится в сообщении.
Путин подтвердил Нетаньяху позицию России по Палестине
