https://ria.ru/20251006/rossiya-2046721173.html
Путин поздравил израильский народ с праздником Суккот
Путин поздравил израильский народ с праздником Суккот - РИА Новости, 06.10.2025
Путин поздравил израильский народ с праздником Суккот
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:55:00+03:00
2025-10-06T20:55:00+03:00
2025-10-06T20:55:00+03:00
в мире
россия
израиль
биньямин нетаньяху
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_50616bb9e3a23af07f08f6f143f556a5.jpg
https://ria.ru/20251006/putin-2046720993.html
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_917c5618354837558519b76ead7ff923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, биньямин нетаньяху, владимир путин
В мире, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин
Путин поздравил израильский народ с праздником Суккот
Путин в разговоре с Нетаньяху поздравил израильский народ с праздником Суккот