20:54 06.10.2025 (обновлено: 21:55 06.10.2025)
Нетаньяху выразил самые добрые пожелания Путину накануне его дня рождения
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил самые добрые пожелания президенту РФ Владимиру Путину накануне его дня рождения, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.10.2025
в мире
израиль
россия
владимир путин
биньямин нетаньяху
в мире, израиль, россия, владимир путин, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Россия, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил самые добрые пожелания президенту РФ Владимиру Путину накануне его дня рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Накануне Дня рождения Владимира Путина премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Путин и Нетаньяху заявили о важности стабилизации в Сирии
