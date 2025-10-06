https://ria.ru/20251006/rossiya-2046720836.html
Нетаньяху выразил самые добрые пожелания Путину накануне его дня рождения
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил самые добрые пожелания президенту РФ Владимиру Путину накануне его дня рождения, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:54:00+03:00
2025-10-06T21:55:00+03:00
в мире
израиль
россия
владимир путин
биньямин нетаньяху
израиль
россия
