Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы
Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 06.10.2025
Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили поиск переговорных развязок по ситуации... РИА Новости, 06.10.2025
