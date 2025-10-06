Рейтинг@Mail.ru
Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046720052.html
Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы
Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 06.10.2025
Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили поиск переговорных развязок по ситуации... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:46:00+03:00
2025-10-06T20:46:00+03:00
в мире
россия
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155237/72/1552377213_0:163:2748:1708_1920x0_80_0_0_bae371e0a6fb6a614750eeb44eb2e676.jpg
https://ria.ru/20251006/ssha-2046719467.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155237/72/1552377213_126:0:2621:1871_1920x0_80_0_0_20c92a3accdfad3096d6c030fb4bff6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху
В мире, Россия, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы

Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной сделки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили поиск переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Уиткофф и Кушнер ведут переговоры по израильским заложникам ХАМАС
Вчера, 20:43
 
В миреРоссияИзраильВладимир ПутинБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала