Путин и Нетаньяху обсудили поиск решений вокруг иранской ядерной программы

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили поиск переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.