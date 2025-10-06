В МИД России рассказали о ситуации в отношениях с Германией

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Представители Германии отказываются напрямую объяснять, зачем власти страны до основания разрушают и во многом разрушили отношения с Россией, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Очень грустная ситуация, потому что правительство и правящая элита с азартом рушат все то, что создавалось поколениями наших предшественников. Дипломатов, предпринимателей, журналистов, политологов, представителей гражданского общества. Заморожено все – экономические отношения, гуманитарные контакты. Когда общался с нашими немецкими коллегами и спрашивал, что они творят, даже придумал такую аллегорию. Говорю: "Вы порвали ткань двусторонних отношений, порвали каркас и теперь рушите фундамент". Они начинают вилять, говорят: "Нет, ну почему же", - сказал он в эфире "Первого канала".
По словам дипломата, собеседникам из Германии даже приходится указывать, что они забывают об историческом примирении россиян и немцев, давшимся с большим трудом после 1945 года.
"Мы говорим сейчас про политический класс. Нормальные люди, обычные жители Германии по-иному смотрят на эти вещи", - отметил при этом Олег Тяпкин.