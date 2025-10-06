Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Macan отправится на срочную службу - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:19 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046716513.html
Рэпер Macan отправится на срочную службу
Рэпер Macan отправится на срочную службу - РИА Новости, 06.10.2025
Рэпер Macan отправится на срочную службу
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдет служить в армии. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:19:00+03:00
2025-10-06T20:19:00+03:00
шоубиз
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915309743_0:54:403:281_1920x0_80_0_0_870512adab0cbb4393720c44be712d15.jpg
https://ria.ru/20250306/kalyuzhnyy-2003342568.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915309743_0:50:403:352_1920x0_80_0_0_7a2f7befe9533df40aca3934ccde62dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, общество
Шоубиз, Россия, Москва, Общество
Рэпер Macan отправится на срочную службу

Рэпер Macan опубликовал фото из пункта призыва на военную службу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПевец Macan (Андрей Косолапов)
Певец Macan (Андрей Косолапов) - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Певец Macan (Андрей Косолапов). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдет служить в армии.
Macan вечером в понедельник опубликовал фотографию в своем акаунте в соцсети Instagram* на входе в единый пункт призыва Москвы.
"Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить", - написал он в своем Telegram-канале.
В этом году Macan исполнилось 23 года, однако в армии артист не служил.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что за этот года музыканту было направлено шесть повесток, которые он проигнорировал.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актер Глеб Калюжный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Уголовное дело против актера Калюжного возбудили из-за неявки в военкомат
6 марта, 09:16
 
ШоубизРоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала