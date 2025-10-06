https://ria.ru/20251006/rossiya-2046716513.html
Рэпер Macan отправится на срочную службу
Рэпер Macan отправится на срочную службу - РИА Новости, 06.10.2025
Рэпер Macan отправится на срочную службу
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдет служить в армии. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:19:00+03:00
2025-10-06T20:19:00+03:00
2025-10-06T20:19:00+03:00
шоубиз
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915309743_0:54:403:281_1920x0_80_0_0_870512adab0cbb4393720c44be712d15.jpg
https://ria.ru/20250306/kalyuzhnyy-2003342568.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915309743_0:50:403:352_1920x0_80_0_0_7a2f7befe9533df40aca3934ccde62dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество
Шоубиз, Россия, Москва, Общество
Рэпер Macan отправится на срочную службу
Рэпер Macan опубликовал фото из пункта призыва на военную службу