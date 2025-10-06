Рейтинг@Mail.ru
Нобелевские лауреаты раскрыли "черный ящик" иммунологии, заявил биолог - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046710493.html
Нобелевские лауреаты раскрыли "черный ящик" иммунологии, заявил биолог
Нобелевские лауреаты раскрыли "черный ящик" иммунологии, заявил биолог - РИА Новости, 06.10.2025
Нобелевские лауреаты раскрыли "черный ящик" иммунологии, заявил биолог
Результаты исследований, выполненных лауреатами Нобелевской премии 2025 года по медицине и физиологии, позволили объяснить природу многих аутоиммунных болезней, РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:36:00+03:00
2025-10-06T19:36:00+03:00
нобелевская премия
общество
наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753316646_0:204:1921:1285_1920x0_80_0_0_3393240d926a8bf674175f4b66362d8a.jpg
https://ria.ru/20251002/test-2045924904.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753316646_42:0:1921:1409_1920x0_80_0_0_abe3396afe7769765167c8af293e0f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нобелевская премия, общество, наука, россия
Нобелевская премия, Общество, Наука, Россия
Нобелевские лауреаты раскрыли "черный ящик" иммунологии, заявил биолог

Кузьмин: нобелевские лауреаты раскрыли секреты многих аутоиммунных болезней

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Результаты исследований, выполненных лауреатами Нобелевской премии 2025 года по медицине и физиологии, позволили объяснить природу многих аутоиммунных болезней, аллергий, исхода трансплантаций тканей и органов - того, что ранее было "чёрным ящиком" иммунологии, и дали возможность разрабатывать адресные подходы к лечению в том числе рака, рассказал РИА Новости директор Физтех-школы биологической и медицинской физики, кандидат биологических наук Денис Кузьмин.
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года в понедельник была присуждена американским ученым Мэри Бранкоу (Mary Brunkow) и Фреду Рамсделлу (Fred Ramsdell), а также японскому исследователю Шимону Сакагучи (Shimon Sakaguchi) "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности" - механизмов, которые позволяют иммунной системе не атаковать собственные ткани организма.
"Суть открытия в том, что помимо центрального отрицательного отбора лимфоцитов (в тимусе), существует "второй рубеж" контроля — в периферической иммунной системе. Лауреаты раскрыли, какие клетки (регуляторные T-клетки) и молекулярные механизмы обеспечивают этот контроль, и как мутации в ключевых генах приводят к аутоиммунным заболеваниям или патологическим нарушениям иммунного ответа", - сказал ученый.
Кузьмин пояснил, в чем состоит вклад каждого из нынешних лауреатов. По его словам, Шимон Сакагучи считается пионером в данной области. "В 1995 году он впервые идентифицировал популяцию T-регуляторных клеток как отдельный класс лимфоцитов, контролирующих аутоиммунные реакции и предотвращающих самопоражение тканей", - отметил Кузьмин. По его словам, ключевой вклад Мэри Бранкоу — "соавторское открытие гена FOXP3 как причины фенотипа "scurfy" у мышей (смертельное иммуно-гиперактивное заболевание) и выявление того, что мутация в FOXP3 приводит к нарушению функции регуляторных T-клеток". Фред Рамсделл совместно с Бранкоу и другими исследовал ген FOXP3 у мышей и у детей с редким аутоиммунным синдромом IPEX, продемонстрировав, что дефекты в FOXP3 приводят к нарушению регуляторных T-клеток и к клиническим иммунным нарушениям, добавил Кузьмин.
"Эта работа раскрыла новый фундаментальный механизм иммунного контроля — не просто подавление иммунной активности, но тонкий баланс между атакой на чужеродные агенты и толерантностью к собственным тканям. Открытие регуляторных T-клеток и роли FOXP3 позволило объяснить природу многих аутоиммунных болезней, трансплантаций, аллергий и иммунных осложнений — именно то, что прежде было "чёрным ящиком" иммунологии", - подчеркнул Кузьмин. По его словам, эти результаты устойчиво подтвердились многими группами во всём мире, и стали основой целого направления иммунотерапии и иммунорегуляции.
Понимание особенностей работы иммунитета, достигнутое благодаря результатам исследований нынешних лауреатов, оказывает прямое влияние на методы терапии, поскольку дает возможность разрабатывать таргетные (адресные) подходы к лечению аутоиммунных заболеваний и воспалений, поиску иммунорегуляторов, а также к иммунным вмешательствам при раке, добавил ученый.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака
2 октября, 17:16
 
Нобелевская премияОбществоНаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала