Около 700 компаний втянули в преступную схему экс-владельца "Югры"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около 700 компаний были втянуты в преступную схему бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Сложность уголовного дела обусловлена... необходимостью исследования финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих организаций, вовлеченных в преступную схему, за период нескольких лет, с анализом их бухгалтерской, банковской, кадровой и иной документации, движения денежных средств по счетам кредитных организаций", - сказано в документе.

Также отмечается, что следственные действия проходили в нескольких регионах, следователи привлекали специалистов в области бухгалтерского учета и компьютерной техники.

В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ

Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, бывшего президента " Югры " Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к восьми годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к шести годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов , постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.

Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.