https://ria.ru/20251006/rossiya-2046706111.html
Около 700 компаний втянули в преступную схему экс-владельца "Югры"
Около 700 компаний втянули в преступную схему экс-владельца "Югры" - РИА Новости, 06.10.2025
Около 700 компаний втянули в преступную схему экс-владельца "Югры"
Около 700 компаний были втянуты в преступную схему бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T19:26:00+03:00
2025-10-06T19:26:00+03:00
2025-10-06T19:26:00+03:00
происшествия
россия
москва
югра
агентство по страхованию вкладов
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039730635_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_91ee53ece15323d507d9e720e0bb2c94.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046688475.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039730635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e78c49d2ed74d4c5a52a846e0b538dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, югра, агентство по страхованию вкладов, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Югра, Агентство по страхованию вкладов, Московский городской суд
Около 700 компаний втянули в преступную схему экс-владельца "Югры"
Около 700 компаний втянули в преступную схему экс-владельца "Югры" Хотина
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около 700 компаний были втянуты в преступную схему бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Сложность уголовного дела обусловлена... необходимостью исследования финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих организаций, вовлеченных в преступную схему, за период нескольких лет, с анализом их бухгалтерской, банковской, кадровой и иной документации, движения денежных средств по счетам кредитных организаций", - сказано в документе.
Также отмечается, что следственные действия проходили в нескольких регионах, следователи привлекали специалистов в области бухгалтерского учета и компьютерной техники.
В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ
.
Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры
" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к восьми годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к шести годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов
, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Мосгорсуд
признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы
признал банк банкротом. ЦБ
оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.