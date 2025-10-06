Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже подростки избили двух девочек - РИА Новости, 06.10.2025
18:49 06.10.2025
В Воронеже подростки избили двух девочек
Группа подростков избила двух девочек в Воронеже, пострадавших доставили в больницу с ушибами мягких тканей, полиция проводит проверку
происшествия
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
воронеж
Новости
происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже подростки избили двух девочек

В Воронеже подростки избили двух девочек, полиция проводит проверку

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Группа подростков избила двух девочек в Воронеже, пострадавших доставили в больницу с ушибами мягких тканей, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
Инцидент произошел вечером 2 октября во дворе дома 61 по улице Минской Воронежа. В местных СМИ появилась информация о том, что группа девочек напала на 14-летнюю и 11-летнюю девочек. Их били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор, пишут в СМИ.
"Поступило сообщение о драке подростков… в ходе которой были избиты две девочки. Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в медицинское учреждение с ушибами мягких тканей, после осмотра отпущены домой", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, на следующей день родители обеих пострадавших написали заявления в полицию, проводится проверка.
Происшествия, Воронеж, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
