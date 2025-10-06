В Воронеже подростки избили двух девочек

ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Группа подростков избила двух девочек в Воронеже, пострадавших доставили в больницу с ушибами мягких тканей, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 2 октября во дворе дома 61 по улице Минской Воронежа. В местных СМИ появилась информация о том, что группа девочек напала на 14-летнюю и 11-летнюю девочек. Их били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор, пишут в СМИ.

"Поступило сообщение о драке подростков… в ходе которой были избиты две девочки. Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в медицинское учреждение с ушибами мягких тканей, после осмотра отпущены домой", - говорится в сообщении.