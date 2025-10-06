https://ria.ru/20251006/rossiya-2046699525.html
В Воронеже подростки избили двух девочек
В Воронеже подростки избили двух девочек - РИА Новости, 06.10.2025
В Воронеже подростки избили двух девочек
Группа подростков избила двух девочек в Воронеже, пострадавших доставили в больницу с ушибами мягких тканей, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T18:49:00+03:00
2025-10-06T18:49:00+03:00
2025-10-06T18:49:00+03:00
происшествия
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152336/37/1523363755_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_cb7399b0023a5980fb5484d0923a430b.jpg
https://ria.ru/20250818/peterburg-2036182642.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152336/37/1523363755_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_253f6ceabbfcb31dc38f53c9b5891878.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже подростки избили двух девочек
В Воронеже подростки избили двух девочек, полиция проводит проверку
ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Группа подростков избила двух девочек в Воронеже, пострадавших доставили в больницу с ушибами мягких тканей, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
Инцидент произошел вечером 2 октября во дворе дома 61 по улице Минской Воронежа. В местных СМИ появилась информация о том, что группа девочек напала на 14-летнюю и 11-летнюю девочек. Их били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор, пишут в СМИ.
"Поступило сообщение о драке подростков… в ходе которой были избиты две девочки. Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в медицинское учреждение с ушибами мягких тканей, после осмотра отпущены домой", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, на следующей день родители обеих пострадавших написали заявления в полицию, проводится проверка.