В Тюмени девочка провела несколько дней в квартире с умершей матерью
18:43 06.10.2025 (обновлено: 18:57 06.10.2025)
В Тюмени девочка провела несколько дней в квартире с умершей матерью
В Тюмени девочка провела несколько дней в квартире с умершей матерью

ТЮМЕНЬ, 6 окт — РИА Новости. Девочка провела несколько дней в квартире с умершей матерью в Тюмени, сообщили местные интернет-издания.
"По факту обнаружения тела женщины проводится процессуальная проверка. При осмотре внешних признаков криминальной смерти не установлено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", — подтвердили агентству в пресс-службе СУ СК по региону.
Умершую обнаружила подруга 5 октября, когда не смогла до нее дозвониться.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Следователи две недели не могли вылететь в село в Якутии, где погиб ребенок
Вчера, 14:24
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
