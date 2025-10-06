https://ria.ru/20251006/rossiya-2046697479.html
ВС России уничтожили позицию ВСУ, мешавшую движению штурмовиков
Уничтожение позиции ВСУ с американским гранатометом под Часовым Яром
Добровольцы бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом Mk-19 (Mark 19) севернее Часова Яра. Видео удара по позиции есть в распоряжении РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что такое вооружение серьёзно препятствовало продвижению российских штурмовиков.
ВС России уничтожили позицию ВСУ, мешавшую движению штурмовиков
ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Добровольцы бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометов Mk-19 (Mark 19) севернее Часова Яра.
Видео удара по позиции есть в распоряжении РИА Новости.
"Разведка Бригады "Север-V" обнаружила блиндаж с боекомплектом и позицию, оснащённую американским автоматическим станковым гранатомётом Mk-19. Скорость стрельбы Mark 19 достигает 390 снарядов в минуту, а дальность до 2200 метров", - рассказали в пресс-службе Добровольческого корпуса.
Собеседник агентства уточнил, что такое вооружение серьёзно препятствовало продвижению российских штурмовиков.
"После получения информации от разведки артиллеристы бригады приступили к работе по уничтожению огневой точки. Несколько ударов вывели гранатомёт противника из строя, а контрольный удар нанесла малая авиация, поразив цель сбросами боеприпасов", - сообщили в пресс-службе.