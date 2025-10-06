Рейтинг@Mail.ru
ГД в октябре рассмотрит денежно-кредитную политику на 2026 год
18:22 06.10.2025 (обновлено: 18:24 06.10.2025)
ГД в октябре рассмотрит денежно-кредитную политику на 2026 год
ГД в октябре рассмотрит денежно-кредитную политику на 2026 год - РИА Новости, 06.10.2025
ГД в октябре рассмотрит денежно-кредитную политику на 2026 год
Госдума на пленарном заседании 30 октября планирует рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и... РИА Новости, 06.10.2025
госдума рф
экономика
россия
россия
госдума рф, экономика, россия
Госдума РФ, Экономика, Россия
ГД в октябре рассмотрит денежно-кредитную политику на 2026 год

ГД 30 октября рассмотрит денежно-кредитную политику на 2026 год

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 30 октября планирует рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, сообщил РИА Новости источник.
"Тридцатого октября на пленарном заседании планируют рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов", - сказал собеседник агентства.
Госдума РФЭкономикаРоссия
 
 
