ПВО за пять часов сбила 14 украинских БПЛА над Белгородской областью

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Шестого октября 2025 года в период с 13.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.