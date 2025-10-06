https://ria.ru/20251006/rossiya-2046694333.html
ПВО за пять часов сбила 14 украинских БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2025
ПВО за пять часов сбила 14 украинских БПЛА над Белгородской областью
