https://ria.ru/20251006/rossiya-2046693770.html
Источник: ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой
Источник: ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой - РИА Новости, 06.10.2025
Источник: ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой
Госдума во вторник рассмотрит проекты о ратификации соглашений о военном сотрудничестве с Того и Кубой, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T18:17:00+03:00
2025-10-06T18:17:00+03:00
2025-10-06T18:26:00+03:00
того
госдума рф
куба
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_409f69c855f322c5871fa02cd1412634.jpg
https://ria.ru/20250927/oon-2044828588.html
того
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_575:73:2978:1875_1920x0_80_0_0_1da14eb5503e593d8dd906bb55a0c361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
того, госдума рф, куба, в мире
Того, Госдума РФ, Куба, В мире
Источник: ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой
ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой 7 октября