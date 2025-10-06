Источник: ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит проекты о ратификации соглашений о военном сотрудничестве с Того и Кубой, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

"Седьмого октября на пленарном заседании рассмотрят… законопроект о ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве, законопроект ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве", - сказал собеседник агентства.