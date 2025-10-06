Рейтинг@Mail.ru
ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой - РИА Новости, 06.10.2025
18:17 06.10.2025 (обновлено: 18:26 06.10.2025)
Источник: ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой
Госдума во вторник рассмотрит проекты о ратификации соглашений о военном сотрудничестве с Того и Кубой, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 06.10.2025
Источник: ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой

ГД рассмотрит проект о военном сотрудничестве с Того и Кубой 7 октября

В холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит проекты о ратификации соглашений о военном сотрудничестве с Того и Кубой, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Седьмого октября на пленарном заседании рассмотрят… законопроект о ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве, законопроект ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве", - сказал собеседник агентства.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Глава МИД Кубы поддержал страны-жертвы односторонних санкций
27 сентября, 21:24
 
