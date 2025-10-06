https://ria.ru/20251006/rossiya-2046691824.html
Ретейлер "Лента" прекратит работу с компанией Reckitt из-за ценовых расхождений, сообщили в торговой сети. РИА Новости, 06.10.2025
"Лента" прекратит сотрудничество с Reckitt из-за ценовых расхождений
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ретейлер "Лента" прекратит работу с компанией Reckitt из-за ценовых расхождений, сообщили в торговой сети.
"Группа "Лента" прекращает сотрудничество с производителем Reckitt (бренды Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick и другие). Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества", — говорится в публикации.
Речь идет также о таких популярных брендах, как Durex
, Cillit Bang и Veet. Ретейлер назвал условия компании непрозрачными. При этом она не гарантировала стабильно низкую цену при целесообразной доходности для "Ленты"
.
Там уточнили, что пытались договориться несколько месяцев, но добиться результата не удалось. Руководству пришлось разорвать отношения с Reckitt.
"Предлагаемые поставщиком условия вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20 процентов, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя и ожидать компенсации затрат через бонусы", — заключили там.
"Лента" заменит убранные товары российскими продуктами. Они будут такого же качества, но при этом будут иметь справедливую и стабильную цену для покупателя.