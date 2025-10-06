Рейтинг@Mail.ru
18:09 06.10.2025 (обновлено: 18:38 06.10.2025)
"Лента" прекратит сотрудничество с Reckitt
экономика, россия, лента (сеть магазинов)
Экономика, Россия, Лента (сеть магазинов)
© РИА Новости / Александр КряжевЗдание гипермаркета "Лента"
Здание гипермаркета Лента - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Здание гипермаркета "Лента". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ретейлер "Лента" прекратит работу с компанией Reckitt из-за ценовых расхождений, сообщили в торговой сети.
"Группа "Лента" прекращает сотрудничество с производителем Reckitt (бренды Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick и другие). Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества", — говорится в публикации.
Речь идет также о таких популярных брендах, как Durex, Cillit Bang и Veet. Ретейлер назвал условия компании непрозрачными. При этом она не гарантировала стабильно низкую цену при целесообразной доходности для "Ленты".
Там уточнили, что пытались договориться несколько месяцев, но добиться результата не удалось. Руководству пришлось разорвать отношения с Reckitt.
"Предлагаемые поставщиком условия вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20 процентов, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя и ожидать компенсации затрат через бонусы", — заключили там.
"Лента" заменит убранные товары российскими продуктами. Они будут такого же качества, но при этом будут иметь справедливую и стабильную цену для покупателя.
