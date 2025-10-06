"Лента" прекратит сотрудничество с Reckitt

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ретейлер "Лента" прекратит работу с компанией Reckitt из-за ценовых расхождений, сообщили в торговой сети.

"Группа "Лента" прекращает сотрудничество с производителем Reckitt (бренды Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick и другие). Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества", — говорится в публикации.

стабильно низкую цену при целесообразной доходности для "Ленты" . Речь идет также о таких популярных брендах, как Durex , Cillit Bang и Veet. Ретейлер назвал условия компании непрозрачными. При этом она не гарантировала

Там уточнили, что пытались договориться несколько месяцев, но добиться результата не удалось. Руководству пришлось разорвать отношения с Reckitt.

"Предлагаемые поставщиком условия вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20 процентов, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя и ожидать компенсации затрат через бонусы", — заключили там.