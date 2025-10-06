https://ria.ru/20251006/rossiya-2046690343.html
Защита обжалует арест Абызова
Защита обжалует арест Абызова - РИА Новости, 06.10.2025
Защита обжалует арест Абызова
Защита обжалует арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве с инвестициями, заявил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T18:03:00+03:00
2025-10-06T18:03:00+03:00
2025-10-06T18:05:00+03:00
россия
москва
михаил абызов
открытое правительство
происшествия
