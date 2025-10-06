Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует арест Абызова
18:03 06.10.2025 (обновлено: 18:05 06.10.2025)
Защита обжалует арест Абызова
россия, москва, михаил абызов, открытое правительство, происшествия
Россия, Москва, Михаил Абызов, Открытое правительство, Происшествия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Защита обжалует арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве с инвестициями, заявил РИА Новости его адвокат Тимофей Гриднев.
"Мы обязательно обжалуем", - сказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в понедельник арестовал до 6 декабря Абызова по новому делу о мошенничестве.
Тихон Дзядко** - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**
Россия, Москва, Михаил Абызов, Открытое правительство, Происшествия
 
 
