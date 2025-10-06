Рейтинг@Mail.ru
Абызов отрицает свою вину в новом деле о мошенничестве
17:58 06.10.2025 (обновлено: 18:07 06.10.2025)
Абызов отрицает свою вину в новом деле о мошенничестве
Абызов отрицает свою вину в новом деле о мошенничестве

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что в новом деле о мошенничестве нет доказательств его причастности, он должен быть признан потерпевшим, так как сам вкладывал деньги, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"В деле нет доказательств о моей причастности, я сам вкладывал деньги в "Алион", и должен быть признан потерпевшим", - заявил Абызов на заседании об избрании ему меры пресечения в виде ареста по новому делу о мошенничестве.
