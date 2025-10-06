Абызов отрицает свою вину в новом деле о мошенничестве

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что в новом деле о мошенничестве нет доказательств его причастности, он должен быть признан потерпевшим, так как сам вкладывал деньги, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.