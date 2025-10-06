Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-министра Открытого правительства Абызова - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 06.10.2025 (обновлено: 18:00 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046688475.html
Суд арестовал экс-министра Открытого правительства Абызова
Суд арестовал экс-министра Открытого правительства Абызова - РИА Новости, 06.10.2025
Суд арестовал экс-министра Открытого правительства Абызова
Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T17:56:00+03:00
2025-10-06T18:00:00+03:00
россия
москва
сыктывкар
михаил абызов
открытое правительство
московский городской суд
российская венчурная компания
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046683267_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_e6e2da0c112814e816f6ca1f4fa80494.jpg
https://ria.ru/20251006/televeduschaya-2046680846.html
россия
москва
сыктывкар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046683267_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_90f4c29431e44dff7a8c75af93d7b949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сыктывкар, михаил абызов, открытое правительство, московский городской суд, российская венчурная компания, происшествия
Россия, Москва, Сыктывкар, Михаил Абызов, Открытое правительство, Московский городской суд, Российская венчурная компания, Происшествия
Суд арестовал экс-министра Открытого правительства Абызова

Экс-министра Открытого правительства Абызова арестовали по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Абызову меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря", - огласила решение судья.
Заседание началось на час позже назначенного. После того, как приставы завели в зал Абызова, журналисты отметили, что он похудел, и спросили, как он себя чувствует, на что тот ответил, что хорошо.
В ходе заседания стало известно, что дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову же предъявлено обвинение лишь 11 сентября.
Потерпевшим по делу признана Российская венчурная компания.
Сам бывший министр заявил, что он не причастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
Абызов отбывает 12-летний срок в колонии в Сыктывкаре, но в сентябре был доставлен в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о мошенничестве.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте, поскольку по новому делу у него сменился статус, в рамках которого он не является осужденным.
Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от пяти до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу.
Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в два миллиона рублей.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Суд огласит заочный приговор телеведущей Лазаревой* 7 октября
Вчера, 17:13
 
РоссияМоскваСыктывкарМихаил АбызовОткрытое правительствоМосковский городской судРоссийская венчурная компанияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала