Суд арестовал экс-министра Открытого правительства Абызова

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Абызову меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря", - огласила решение судья.

Заседание началось на час позже назначенного. После того, как приставы завели в зал Абызова, журналисты отметили, что он похудел, и спросили, как он себя чувствует, на что тот ответил, что хорошо.

В ходе заседания стало известно, что дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову же предъявлено обвинение лишь 11 сентября.

Потерпевшим по делу признана Российская венчурная компания.

Сам бывший министр заявил, что он не причастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion energy - компанию, занимающуюся инвестициями.

Абызов отбывает 12-летний срок в колонии в Сыктывкаре , но в сентябре был доставлен в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о мошенничестве.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте, поскольку по новому делу у него сменился статус, в рамках которого он не является осужденным.

Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от пяти до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу.

Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО.

По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.