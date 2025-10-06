Экс-министру Открытого правительства предъявили обвинение в мошенничестве

https://ria.ru/20251006/rossiya-2046685730.html
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. "Абызову предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК 11 сентября 2025 года", — заявила судья.Тверской суд Москвы в понедельник арестовал Абызова до 6 декабря по новому делу о мошенничестве. Он свою вину отрицает, защита обжалует это решение.Крупный бизнесмен Абызов занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012-го по май 2018-го, когда должность упразднили. Его задержали в конце марта 2019 года. С тех пор экс-министр находится в СИЗО.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также утверждалось, что они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу, а также отмыванию денег и активов.Преображенский суд Москвы в 2023 году приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества.
