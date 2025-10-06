Экс-глава управления Минфина Югры обжаловал пожизненный приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Бывший руководитель контрольно-ревизионного управления министерства финансов России по Ханты-Мансийскому автономному округу Юрий Чекин, осужденный на пожизненное заключение по делу об убийстве прокурора региона, подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ, следует из картотеки суда ХМАО-Югры.
"Лицо: Чекин Юрий Васильевич. Обжалование приговора, вид жалобы: кассационные жалобы на вступивший в силу судебный акт, поданы осужденным и адвокатом в Верховный суд Российской Федерации", – говорится в карточке.
Суд ХМАО 3 июля 2024 года приговорил Чекина по делу об убийстве прокурора региона к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В марте Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил осужденному приговор без изменения.
Вердиктом коллегии присяжных заседателей Чекин был признан виновным в хищении более 15 миллионов рублей, организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, а также еще двух человек, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Сторона государственного обвинения, выступая в прениях, просила суд назначить Чекину наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сам подсудимый свою вину не признал.
По версии следствия, в 2000 году Чекин, будучи главным контролером-ревизором управления минфина Югры, организовал убийство прокурора округа Бедерина. За денежное вознаграждение он привлек жителя Ханты-Мансийска, а тот двух своих приятелей. В июле 2000 года в подъезде дома киллер трижды выстрелил в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений Бедерин скончался.
Также в ходе расследования было установлено, что в 1993 году обвиняемый похитил 15,6 миллиона рублей в одном из государственных предприятий. Он же организовал убийства двух местных предпринимателей в 1996-1998 годах. При этом, находясь в розыске за ранее совершенные преступления, Чекин с 2010 по 2011 годы решил убить бывшего заместителя прокурора автономного округа из мести. Для этого он снова привлек одного из местных жителей, который впоследствии отказался от убийства.
По информации Генпрокуратуры РФ, Чекин более 20 лет скрывался от правосудия. В результате скоординированной работы правоохранительных органов в 2021 году он был задержан.