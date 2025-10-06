Экс-глава управления Минфина Югры обжаловал пожизненный приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Бывший руководитель контрольно-ревизионного управления министерства финансов России по Ханты-Мансийскому автономному округу Юрий Чекин, осужденный на пожизненное заключение по делу об убийстве прокурора региона, подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ, следует из картотеки суда ХМАО-Югры.

"Лицо: Чекин Юрий Васильевич. Обжалование приговора, вид жалобы: кассационные жалобы на вступивший в силу судебный акт, поданы осужденным и адвокатом в Верховный суд Российской Федерации", – говорится в карточке.

Суд ХМАО 3 июля 2024 года приговорил Чекина по делу об убийстве прокурора региона к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В марте Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил осужденному приговор без изменения.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Чекин был признан виновным в хищении более 15 миллионов рублей, организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, а также еще двух человек, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Сторона государственного обвинения, выступая в прениях, просила суд назначить Чекину наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сам подсудимый свою вину не признал.

По версии следствия, в 2000 году Чекин, будучи главным контролером-ревизором управления минфина Югры, организовал убийство прокурора округа Бедерина. За денежное вознаграждение он привлек жителя Ханты-Мансийска , а тот двух своих приятелей. В июле 2000 года в подъезде дома киллер трижды выстрелил в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений Бедерин скончался.

Также в ходе расследования было установлено, что в 1993 году обвиняемый похитил 15,6 миллиона рублей в одном из государственных предприятий. Он же организовал убийства двух местных предпринимателей в 1996-1998 годах. При этом, находясь в розыске за ранее совершенные преступления, Чекин с 2010 по 2011 годы решил убить бывшего заместителя прокурора автономного округа из мести. Для этого он снова привлек одного из местных жителей, который впоследствии отказался от убийства.