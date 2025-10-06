Рейтинг@Mail.ru
Обвинение просит добавить срок телеведущей Лазаревой*
17:13 06.10.2025 (обновлено: 17:18 06.10.2025)
Обвинение просит добавить срок телеведущей Лазаревой*
Обвинение просит добавить срок телеведущей Лазаревой* - РИА Новости, 06.10.2025
Обвинение просит добавить срок телеведущей Лазаревой*
Обвинение просит добавить шесть месяцев лишения свободы телеведущей Татьяне Лазаревой* в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного... РИА Новости, 06.10.2025
россия
происшествия
москва
татьяна лазарева
россия
москва
россия, происшествия, москва, татьяна лазарева
Россия, Происшествия, Москва, Татьяна Лазарева
Обвинение просит добавить срок телеведущей Лазаревой*

Телеведущей Лазаревой могут добавить срок за уклонения от обязанностей иноагента

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Обвинение просит добавить шесть месяцев лишения свободы телеведущей Татьяне Лазаревой* в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Прошу в совокупности с предыдущем приговором назначить Лазаревой* наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет", - заявила прокурор в прениях сторон.
Пресненский суд столицы в августе начал заочно рассматривать дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
Марина Овсянникова* в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову* внесли в реестр иноагентов
3 октября, 17:07
 
