Судью в отставке Момотова исключили из комиссии при президенте
политика
виктор момотов
политика, виктор момотов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Судью Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова исключили из комиссии при президенте по вопросу о назначении судей, соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
"Внести в состав комиссии при президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий... изменение, исключив из него Момотова В.В.", - сказано в указе.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.