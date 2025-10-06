Судью в отставке Момотова исключили из комиссии при президенте

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Судью Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова исключили из комиссии при президенте по вопросу о назначении судей, соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав комиссии при президенте Российской Федерации по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий... изменение, исключив из него Момотова В.В.", - сказано в указе.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.