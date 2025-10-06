https://ria.ru/20251006/rossiya-2046666285.html
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России - РИА Новости, 06.10.2025
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России
России удалось добиться успехов в экономике, пока в Германии наблюдается серьезное снижение, заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:07:00+03:00
2025-10-06T16:07:00+03:00
2025-10-06T16:07:00+03:00
евросоюз
россия
германия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046507253.html
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046650788.html
россия
германия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, германия, москва
Евросоюз, Россия, Германия, Москва
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России
Бааб: немецкая экономика приходит в упадок, пока Россия добивается успехов