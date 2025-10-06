Захарова прокомментировала аннулирование Польшей виз российским экспертам

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аннулирование Польшей виз экспертов из РФ, собиравшихся участвовать в мероприятии под эгидой финского председательства ОБСЕ, должно убедить членов организации в необходимости начать переговоры о переносе штаба БДИПЧ и мероприятий ОБСЕ из страны, заявили в МИД РФ.