Захарова прокомментировала аннулирование Польшей виз российским экспертам

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аннулирование Польшей виз экспертов из РФ, собиравшихся участвовать в мероприятии под эгидой финского председательства ОБСЕ, должно убедить членов организации в необходимости начать переговоры о переносе штаба БДИПЧ и мероприятий ОБСЕ из страны, заявили в МИД РФ.
"Польша окончательно расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве "страны-хозяйки" форумов ОБСЕ… Уверены, что сложившаяся ситуация должна, наконец, убедить государства-участники в необходимости начать переговорный процесс о переносе штаб-квартиры БДИПЧ и всех крупных официальных мероприятий ОБСЕ из Польши, пока Варшава окончательно не подорвала скудные остатки доверия к Организации в целом как к площадке для уважительного и равноправного диалога по вопросам прав человека", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Ранее в Российском общественном институте избирательного права сообщили, что представителям института, которые зарегистрировались для участия в конференции по человеческому измерению в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы визы.
Как отмечалось в заявлении института, письмо об аннулировании виз не содержит указания мотивов и оснований принятия такого решения.