Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала аннулирование Польшей виз российским экспертам - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 06.10.2025 (обновлено: 16:20 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046662963.html
Захарова прокомментировала аннулирование Польшей виз российским экспертам
Захарова прокомментировала аннулирование Польшей виз российским экспертам - РИА Новости, 06.10.2025
Захарова прокомментировала аннулирование Польшей виз российским экспертам
Аннулирование Польшей виз экспертов из РФ, собиравшихся участвовать в мероприятии под эгидой финского председательства ОБСЕ, должно убедить членов организации в РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:49:00+03:00
2025-10-06T16:20:00+03:00
в мире
россия
польша
варшава
мария захарова
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129782/41/1297824198_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f838b3de5ccb23756d054b1094f9bb39.jpg
https://ria.ru/20251002/zaharova-2045859189.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129782/41/1297824198_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_804c72c61f2022552d6bac4c1d998b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, варшава, мария захарова, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека
В мире, Россия, Польша, Варшава, Мария Захарова, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека
Захарова прокомментировала аннулирование Польшей виз российским экспертам

Захарова: ОБСЕ пора обсудить перенос штаба БДИПЧ и мероприятий из Польши

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Аннулирование Польшей виз экспертов из РФ, собиравшихся участвовать в мероприятии под эгидой финского председательства ОБСЕ, должно убедить членов организации в необходимости начать переговоры о переносе штаба БДИПЧ и мероприятий ОБСЕ из страны, заявили в МИД РФ.
"Польша окончательно расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве "страны-хозяйки" форумов ОБСЕ… Уверены, что сложившаяся ситуация должна, наконец, убедить государства-участники в необходимости начать переговорный процесс о переносе штаб-квартиры БДИПЧ и всех крупных официальных мероприятий ОБСЕ из Польши, пока Варшава окончательно не подорвала скудные остатки доверия к Организации в целом как к площадке для уважительного и равноправного диалога по вопросам прав человека", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Ранее в Российском общественном институте избирательного права сообщили, что представителям института, которые зарегистрировались для участия в конференции по человеческому измерению в Варшаве, в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы визы.
Как отмечалось в заявлении института, письмо об аннулировании виз не содержит указания мотивов и оснований принятия такого решения.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Отношения России и Запада вышли за рамки холодной войны, заявила Захарова
2 октября, 14:30
 
В миреРоссияПольшаВаршаваМария ЗахароваОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала