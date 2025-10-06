Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 06.10.2025
15:34 06.10.2025 (обновлено: 15:36 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046660067.html
Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 миллионов рублей
происшествия, россия, кемеровская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 миллионов рублей

Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова на 25 млн руб

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии РФГенерал-полковник Виктор Стригунов
Генерал-полковник Виктор Стригунов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
Генерал-полковник Виктор Стригунов. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Арест на имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого во взяточничестве, наложен на общую сумму более 25 миллионов рублей, сообщили в ГВСУ СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Стригунова... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Стригунова судом наложен арест на общую сумму более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Стригунов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.
По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" был заключен многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова.
Отмечается, что в 2014 году Стригунов, зная об ограничениях использования учебного центра из-за несоответствия площади земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание о его строительстве. В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло ущерб свыше 2 миллиардов рублей.
Кроме того, в 2012–2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении госконтрактов по строительству.
В настоящее время Стригунов арестован.
ПроисшествияРоссияКемеровская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
