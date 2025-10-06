Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 миллионов рублей

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Арест на имущество экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого во взяточничестве, наложен на общую сумму более 25 миллионов рублей, сообщили в ГВСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Стригунова... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Стригунова судом наложен арест на общую сумму более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Стригунов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" был заключен многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области . Подчеркивается, что контроль за исполнением контракта возлагался на Стригунова.

Отмечается, что в 2014 году Стригунов, зная об ограничениях использования учебного центра из-за несоответствия площади земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание о его строительстве. В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло ущерб свыше 2 миллиардов рублей.

Кроме того, в 2012–2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении госконтрактов по строительству.