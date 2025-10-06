Рейтинг@Mail.ru
"Определит исход". В США сделали заявление о России после ударов по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 06.10.2025 (обновлено: 15:15 06.10.2025)
"Определит исход". В США сделали заявление о России после ударов по Украине
"Определит исход". В США сделали заявление о России после ударов по Украине - РИА Новости, 06.10.2025
"Определит исход". В США сделали заявление о России после ударов по Украине
Россия закончит конфликт на Украине на своих условиях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. РИА Новости, 06.10.2025
"Определит исход". В США сделали заявление о России после ударов по Украине

Риттер: Россия определит условия завершения конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия закончит конфликт на Украине на своих условиях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Россия серьезно настроена на то, чтобы закончить конфликт на приемлемых для нее условиях, а это означает, что Россия и только Россия будет определять исход этого конфликта", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
У Европы не хватило времени на Украину
3 октября, 08:00
При этом отставной военный обратил внимание, что Москва не ставит цели лишить Киев возможности функционировать как современное индустриальное государство. Риттер подчеркнул, что все удары она наносит только по военным объектам, чтобы устранить создаваемые угрозы для российских территорий.
«

"А на земле все еще доминирует Россия. Я думаю, другие понимают это так же хорошо, как и я. На самом деле все очень просто", — резюмировал он.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
В понедельник Минобороны России сообщило о нанесении ударов по энергетическим объектам, обеспечивающим деятельность ВСУ, в том числе хранилищам с горючим, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление об "Орешнике"
Вчера, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
