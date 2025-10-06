Рейтинг@Mail.ru
"К капитуляции". На Западе выступили с громким призывом к России - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 06.10.2025 (обновлено: 14:47 06.10.2025)
"К капитуляции". На Западе выступили с громким призывом к России
Россия должна заставить Владимира Зеленского капитулировать, чтобы достичь мира на Украине и избежать краха Европы, заявил геополитический аналитик и профессор...
"К капитуляции". На Западе выступили с громким призывом к России

Малинен: Россия должна заставить Зеленского капитулировать ради спасения Европы

Флаг России
Флаг России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия должна заставить Владимира Зеленского капитулировать, чтобы достичь мира на Украине и избежать краха Европы, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.
"Россия должна подтолкнуть режим Зеленского к капитуляции. В противном случае сгорит и Европа", — написал он.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
Вчера, 12:36
Эксперт также призвал американского лидера Дональда Трампа повлиять на ситуацию.
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Запад готовит Прибалтику и Польшу для войны с Россией, считает эксперт
Вчера, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийТуомас МалиненДональд ТрампСША
 
 
