Следователи две недели не могли вылететь в село в Якутии, где погиб ребенок

"Решение о вылете всегда принимает командир воздушного судна. По причине метеоусловий было невозможно выполнить рейс в Юкагир. В сети пишут, что длительная задержка связана с отсутствием субсидированных авиабилетов, но это не так. Это домыслы комментаторов… Погода же не только в точке назначения прогнозируется, но и по пути следования", - отметил Сивцев.