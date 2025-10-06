Рейтинг@Mail.ru
Следователи две недели не могли вылететь в село в Якутии, где погиб ребенок - РИА Новости, 06.10.2025
14:24 06.10.2025
Следователи две недели не могли вылететь в село в Якутии, где погиб ребенок
Следователи две недели не могли вылететь в село в Якутии, где погиб ребенок - РИА Новости, 06.10.2025
Следователи две недели не могли вылететь в село в Якутии, где погиб ребенок
Следователи из-за плохих метеоусловий 2,5 недели не могли вылететь в село Юкагир в Якутии, где под колесами трактора погиб ребенок, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия, россия, полярные авиалинии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Полярные авиалинии, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи две недели не могли вылететь в село в Якутии, где погиб ребенок

Из-за погоды следователи 2,5 недели не могли вылететь в село, где погиб ребенок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Следователи из-за плохих метеоусловий 2,5 недели не могли вылететь в село Юкагир в Якутии, где под колесами трактора погиб ребенок, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.
Восьмилетняя девочка погибла в селе Юкагир Усть-Янского района 19 сентября. По словам министра, воздушное судно "Полярных авиалиний" до сих пор не могло вылететь туда из-за непогоды.
"Решение о вылете всегда принимает командир воздушного судна. По причине метеоусловий было невозможно выполнить рейс в Юкагир. В сети пишут, что длительная задержка связана с отсутствием субсидированных авиабилетов, но это не так. Это домыслы комментаторов… Погода же не только в точке назначения прогнозируется, но и по пути следования", - отметил Сивцев.
По информации регионального управления СК России, 19 сентября мужчина управлял трактором "Беларусь 82.1", в кабине которого находилась восьмилетняя девочка. При движении трактора задним ходом она выпала из кабины и попала под колеса трактора. Ребенок скончался на месте происшествия. В отношении 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
В СУСК добавили, что "в настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего". Проводятся необходимые экспертные исследования. Подозреваемому избрана мера пресечения, говорится в сообщении.
Вертолет Robinson, совершивший нештатную посадку на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
На Камчатке начались проверки после гибели пилота вертолета
8 августа, 12:55
Заголовок открываемого материала