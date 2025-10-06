https://ria.ru/20251006/rossiya-2046641608.html
Следователи две недели не могли вылететь в село в Якутии, где погиб ребенок
россия
ЯКУТСК, 6 окт – РИА Новости. Следователи из-за плохих метеоусловий 2,5 недели не могли вылететь в село Юкагир в Якутии, где под колесами трактора погиб ребенок, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.
Восьмилетняя девочка погибла в селе Юкагир Усть-Янского района 19 сентября. По словам министра, воздушное судно "Полярных авиалиний
" до сих пор не могло вылететь туда из-за непогоды.
"Решение о вылете всегда принимает командир воздушного судна. По причине метеоусловий было невозможно выполнить рейс в Юкагир. В сети пишут, что длительная задержка связана с отсутствием субсидированных авиабилетов, но это не так. Это домыслы комментаторов… Погода же не только в точке назначения прогнозируется, но и по пути следования", - отметил Сивцев.
По информации регионального управления СК России
, 19 сентября мужчина управлял трактором "Беларусь 82.1", в кабине которого находилась восьмилетняя девочка. При движении трактора задним ходом она выпала из кабины и попала под колеса трактора. Ребенок скончался на месте происшествия. В отношении 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
В СУСК добавили, что "в настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего". Проводятся необходимые экспертные исследования. Подозреваемому избрана мера пресечения, говорится в сообщении.