В ДНР за год в "Единую Россию" вступили более пяти тысяч человек
06.10.2025
В ДНР за год в "Единую Россию" вступили более пяти тысяч человек
В ДНР за год в "Единую Россию" вступили более пяти тысяч человек - РИА Новости, 06.10.2025
В ДНР за год в "Единую Россию" вступили более пяти тысяч человек
В ДНР за прошедший год в "Единую Россию" вступили более 5 тысяч человек, рассказал РИА Новости руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая... РИА Новости, 06.10.2025
В ДНР за год в "Единую Россию" вступили более пяти тысяч человек

В ДНР за прошедший год в партию "Единая Россия" вступили более 5 тысяч человек

Папка с символикой партии "Единая Россия". Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. В ДНР за прошедший год в "Единую Россию" вступили более 5 тысяч человек, рассказал РИА Новости руководитель исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Муратов.
«
"Мы сохраняем лидерство, но... более 5000 новых членов партии к нам пришло в этом году. Задача у нас не в количестве, а качестве, чтобы все это было добровольно, чтобы люди приходили сюда в партию и активно включались в решение проблем, с которыми мы все вместе сталкиваемся", - отметил Муратов.
Три года назад 6 октября "Единая Россия" начала работу и создала региональные отделения в новых регионах РФ - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
