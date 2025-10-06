Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" в ДНР отработала более 60 тысяч обращений за год
08:15 06.10.2025 (обновлено: 08:19 06.10.2025)
"Единая Россия" в ДНР отработала более 60 тысяч обращений за год
"Единая Россия" в ДНР отработала более 60 тысяч обращений за год
"Единая Россия" в ДНР отработала более 60 тысяч обращений за год

"Единая Россия" в ДНР отработала 65 тысяч обращений граждан за прошедший год

Партия "Единая Россия". Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. "Единая Россия" в ДНР отработала 65 тысяч обращений граждан за прошедший год, рассказал РИА Новости руководитель исполкома регионального отделения партии Алексей Муратов.
"У нас по прошлому году более 65 тысяч обращений было решено. В этом году количество будет еще больше", - сказал Муратов.
Три года назад 6 октября "Единая Россия" начала работу и создала региональные отделения в новых региона РФ - в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Медведев назвал приоритеты "Единой России"
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
