"Все готовятся к войне": России грозят крахом по типу развала СССР

Вынесенная в заголовок цитата принадлежит президенту Сербии Александру Вучичу. Он сейчас находится практически на передовой глобального конфликта: инспирированные Брюсселем "протесты" в Сербии — это очевидная попытка незаконно снести национального лидера, который пытается спасти свою страну от участия в грядущем военном противостоянии Европы и России. Так что человек, как говорится, в теме.

"Никто не готовится к переговорам, — говорит Вучич. — Все просто смотрят, кто будет на какой стороне. Они копают окопы и готовятся к началу (войны. — Прим. ред.). Они знают, что война близко, и они к ней готовятся".

Кто такие "они", вполне очевидно. Это руководство объединенной Европы, которое проводит учения, накапливает свои армии у границ России, готовит инфраструктуру и тренирует военных для вторжения в нашу страну.

Параллельно Брюссель пытается зачищать свои окраины. Засылает "казачков", чтобы те бунтовали в Грузии и Сербии, пропихивает во власть своих марионеток в Румынии и Молдавии. Все это для того, чтобы эти страны поучаствовали в очередном "Дранг нах Остен" — и приняли бы на себя первый ответный удар России.

Воевать с самой опытной и современной армией мира — российской — кажется полным безумием. Тот же ядерный потенциал России в несколько раз больше, чем у Англии и Франции, гарцующих во главе "коалиции желающих". Однако, как сказал бы принц датский, "в этом безумии есть своя система".

Страсть победить Россию обусловлена не только истерической и исторической ненавистью к нам — хотя, как верно заметил Пушкин, "хмельна для них славянов кровь". Это еще и единственный шанс для Европы на выживание.

В своей сочинской речи президент Путин посоветовал европейским лидерам успокоиться и заняться своими странами. Однако на сегодня в Европе все запущено так, что разгребать эти авгиевы конюшни нужно десятилетиями. Западных сателлитов США накрывает системный кризис.

Он начался еще в эпоху коронавирусных локдаунов, когда под нож пошли сотни тысяч малых предприятий, гостиниц, баров, ресторанов. Бессмысленная гибель людей, которых не смогла спасти выродившаяся система здравоохранения, подстегнула демографический кризис.

Попытка залить проблему деньгами отозвалась высокой инфляцией. А надежды на восстановление после ковида не сбылись: под предлогом противостояния с Россией Европе выключили русский газ и обрубили все торгово-экономические связи с нами.

Теперь ЕС зависит от американского СПГ, американских кредитов и обязательств закупать оружие в США по конским ценам. Еще один оброк — это десятки миллиардов в год на поддержание штанов Киева. Для этого ожидаемо будет резаться — и уже режется — социалка, а значит, люди и дальше будут бунтовать.

Проблемы европейцев выглядят нерешаемыми в краткосрочной перспективе. Вот основные из них: как остановить обвальную деиндустриализацию при отсутствии своих ресурсов? Откуда взять деньги на закупки американского оружия и на Украину (не говоря уж о собственном развитии)? Что делать с десятками миллионов приехавших в их страну представителей совершенно чуждых и враждебных им культур? Высылать? Поезд давно ушел. Как преодолеть демографический кризис?

Решить эти проблемы — по крайней мере, начать это делать — могли бы национально ориентированные элиты. Но мы видим, как их буквально отстреливают, как Фицо, или пытаются сместить, как Вучича.

Перед лицом тяжелейшего кризиса Европу не спасут даже отжатые у нас миллиарды — это им как слону дробина. Единственная призрачная надежда — создать такое давление на Россию, чтобы у нас посыпалась экономика, разладилась нормальная, мирная жизнь и начались пресловутые "протесты".

Тогда европейцы попытаются поставить во власть своего человека, который развалит страну и сдаст им все по списку — территории, ядерное оружие, газ, нефть, золото, алмазы, производства, технологии, чистую воду, чистый воздух, умные, профессиональные кадры. Буквально все, что у нас есть.

Только этот грабеж до нитки позволил бы европейцам не просто вернуть все, что они растратили за последние три года, но еще и получить прибыль. Им нужно пошакалить на обломках России так же, как они шакалили на руинах СССР.

России никакая война с НАТО даром не нужна — мы не хотим рисковать нашим благосостоянием, спокойным развитием и теми ослепительными перспективами, которые открываются для нас на фоне экономического кризиса Запада. А европейцам терять нечего, война для них — последний шанс на выживание.

В военном плане для них важно будет пройти по грани — наносить удары по России, пытаясь избежать перерастания конфликта в ядерный. Но если уж ядерный обмен начнется, тогда они бросятся названивать в Белый дом с просьбой прикрыть их ядерным зонтиком.

Правда, тут они, скорее всего, нарвутся на автоответчик: "Ваш звонок очень важен для нас". Независимо от того, кто становится президентом США, американские элиты четко не хотят ядерного конфликта с Россией, понимая, что проиграют его.