В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel - РИА Новости, 06.10.2025
21:04 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/rossija-2046722149.html
В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel
Товарный знак Coco Chanel зарегистрирован в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T21:04:00+03:00
2025-10-06T21:04:00+03:00
россия
украина
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
louis vuitton
hermes
в мире
россия
украина
россия, украина, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), louis vuitton, hermes, в мире
Россия, Украина, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Louis Vuitton, Hermes, В мире
Логотип Chanel на здании в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Логотип Chanel на здании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Товарный знак Coco Chanel зарегистрирован в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка была подана в ноябре 2024 года, в октябре ведомство приняло решение зарегистрировать соответствующий товарный знак сроком до 2034 года.
В качестве заявителя указана швейцарская "Шанель САРЛ".
Товарный знак Coco Chanel может использоваться в России для осуществления услуг по розничной и оптовой продаже косметических и парфюмерных товаров, одежды. Кроме того, возможно предоставление консультаций по уходу за красотой, а также услуг салонов красоты и парикмахерских.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
Victoria's Secret готовится вернуться в Россию
29 марта, 12:14
Victoria's Secret готовится вернуться в Россию
29 марта, 12:14
 
РоссияУкраинаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Louis VuittonHermesВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
