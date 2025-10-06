https://ria.ru/20251006/rossija-2046722149.html
В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel
В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel
Товарный знак Coco Chanel зарегистрирован в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 06.10.2025
россия
украина
россия, украина, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), louis vuitton, hermes, в мире
В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel
