Молодые ученые "Росатома" получили премии за разработки
Молодые ученые "Росатома" получили премии за разработки - РИА Новости, 06.10.2025
Молодые ученые "Росатома" получили премии за разработки
Специалисты "Росатома" получили премии в области науки и инноваций для молодых ученых-атомщиков за прорывные разработки в различных областях, в том числе в ядерной медицине и геологии
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Специалисты "Росатома" получили премии в области науки и инноваций для молодых ученых-атомщиков за прорывные разработки в различных областях, в том числе в ядерной медицине и геологии, награждение прошло на мероприятии-спутнике V Конгресса молодых ученых в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба научного блока атомной госкорпорации. "Шесть команд-победителей получили по одному миллиону рублей за разработки, которые уже сегодня меняют жизнь людей: от создания новых материалов для энергетики и авиации до точечного лечения онкозаболеваний", - говорится в сообщении.По словам научного руководителя Национального центра физики и математики (НЦФМ, одним из соучредителей выступает госкорпорация "Росатом"), академика Российской академии наук Александра Сергеева, "Росатом" всесторонне поддерживает научный потенциал молодежи."Победы стимулируют активность нашей научной молодежи и дают возможность выявить интересных ребят, показать, что получать научные результаты — это прекрасно. Это стимулирующая подпитка от “Росатома”, где молодые специалисты могут поучаствовать в конкурсе, организованном на очень серьезном уровне. В госкорпорации работают более 200 лауреатов конкурсов государственного значения. Победы — не только показатель высокой значимости самой работы, ее пользы для государства, но и маркер плодотворной работы “Росатома” на переднем крае науки и технологий. В этом году внутренний конкурс показал, работы ничуть не уступают проектам государственного уровня, и мы сделаем все, чтобы они получили соответствующую высокую оценку. Пусть победы наших молодых специалистов станут примером и вдохновением для коллег", – приводит пресс-служба слова Сергеева. Сотрудники Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, входит в научный дивизион "Росатома") в Димитровграде Ульяновской области организовали производство необходимого сырья для радиофармацевтических препаратов, которые, как ожидается, смогут помочь сотням тысяч людей в борьбе с онкозаболеваниями. Команда Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА, Москва) разработала не имеющий аналогов в России, полностью отечественный комплекс радиоактивного каротажа нефтегазовых и рудных месторождений АИНК-ПЛ. Комплекс позволяет в онлайн-режиме получать информацию о химическом составе горных пород и обнаруживать минимальные, ранее пропущенные залежи нефти, газа и редкоземельных металлов. "В связи с принципиальной новизной и экологической безопасностью технологии она востребована для всех 200 тысяч скважин старого фонда России и для всех вновь разрабатываемых месторождений", - отмечается в сообщении. Ученые из химико-технологического кластера научного дивизиона "Росатома" провели цикл научно-исследовательских работ, ставших основой появления линейки новых эластичных композиционных материалов для систем тепловой, механической и специальной защиты авиакосмической техники и транспортных средств. Среди награжденных также команда Горно-химического комбината (ГХК, Железногорск Красноярского края) и Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля (НИКИЭТ, Москва), коллективы Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области) и Научно-исследовательского технологического института имени А.П. Александрова (НИТИ, Сосновый Бор Ленинградской области). Конгресс молодых ученых – ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным в 2022-2031 годах. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений, а также неформального общения молодых ученых. В дискуссионную программу Конгресса входит более 150 мероприятий: круглые столы, сессии, дискуссии и образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности. В повестке Конгресса – приоритеты научного-технологического развития, проекты инициатив Десятилетия науки и технологий, деятельность научных сообществ и другие. В международном треке говорят о роли научного взаимодействия и становлении новых научно-технологических лидеров в многополярном мире, возможностях участия в общих международных научных проектах, научной дипломатии и научном взаимодействии в рамках международных объединений, таких как БРИКС и других. На площадке Конгресса проходит традиционная выставка современных российских технологий: научные достижения, разработки и стартапы представляют более 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций. С целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов с 2022 года в преддверии Конгресса ежегодно проводятся мероприятия-спутники. Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд "Росконгресс", правительство РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Молодые ученые "Росатома" получили премии за разработки
Молодые ученые "Росатома" получили премии в области науки и инноваций
