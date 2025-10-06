Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения

По словам губернатора, место в рейтинге свидетельствует о том, что регион является одним из благополучных для жизни.

По данным главы Ярославской области, рейтинг включает такие показатели, как отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности. При составлении исследования также учитываются доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц, пояснил Евраев.