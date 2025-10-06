https://ria.ru/20251006/reyting-2046725124.html
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения - РИА Новости, 06.10.2025
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения
Ярославская область вошла в топ-25 российских регионов по материальному благополучию населения, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T21:37:00+03:00
2025-10-06T21:37:00+03:00
2025-10-06T21:37:00+03:00
ярославская область
ярославская область
москва
московская область (подмосковье)
михаил евраев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg
ярославская область
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9274419c90192b57e3e38f17b200f670.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, москва, московская область (подмосковье), михаил евраев, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ярославская область, Ярославская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Евраев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения
Ярославская область вошла в топ-25 регионов по материальному благополучию людей
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Ярославская область вошла в топ-25 российских регионов по материальному благополучию населения, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«
"Ярославская область заняла 23-е место в ежегодном рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. В топ-25 из Центрального федерального округа, кроме нашего региона, вошли также Москва
и Московская область
, Белгородская и Липецкая", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, место в рейтинге свидетельствует о том, что регион является одним из благополучных для жизни.
"Наблюдается развитие отраслей экономики и социальной сферы. Среднемесячная заработная плата в регионе за первое полугодие составила более 71 тысячи рублей. При этом уровень безработицы остается стабильно низким – 0,5%", - подчеркнул Евраев
.
Губернатор отметил, что рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований "РИА Рейтинг
" по данным Росстата
и Центрального банка России
. Всего в исследовании участвовали 85 регионов. Рейтинговый балл Ярославской области
за 2024 год – 69,12, что на 14,2 больше, чем в 2023 год, подчеркнул Евраев.
По данным главы Ярославской области, рейтинг включает такие показатели, как отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности. При составлении исследования также учитываются доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц, пояснил Евраев.