Рейтинг@Mail.ru
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:37 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/reyting-2046725124.html
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения - РИА Новости, 06.10.2025
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения
Ярославская область вошла в топ-25 российских регионов по материальному благополучию населения, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T21:37:00+03:00
2025-10-06T21:37:00+03:00
ярославская область
ярославская область
москва
московская область (подмосковье)
михаил евраев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg
ярославская область
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_9274419c90192b57e3e38f17b200f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, москва, московская область (подмосковье), михаил евраев, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ярославская область, Ярославская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Евраев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Ярославская область вошла в топ-25 рейтинга по благополучию населения

Ярославская область вошла в топ-25 регионов по материальному благополучию людей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Ярославская область вошла в топ-25 российских регионов по материальному благополучию населения, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«
"Ярославская область заняла 23-е место в ежегодном рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. В топ-25 из Центрального федерального округа, кроме нашего региона, вошли также Москва и Московская область, Белгородская и Липецкая", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, место в рейтинге свидетельствует о том, что регион является одним из благополучных для жизни.
"Наблюдается развитие отраслей экономики и социальной сферы. Среднемесячная заработная плата в регионе за первое полугодие составила более 71 тысячи рублей. При этом уровень безработицы остается стабильно низким – 0,5%", - подчеркнул Евраев.
Губернатор отметил, что рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" по данным Росстата и Центрального банка России. Всего в исследовании участвовали 85 регионов. Рейтинговый балл Ярославской области за 2024 год – 69,12, что на 14,2 больше, чем в 2023 год, подчеркнул Евраев.
По данным главы Ярославской области, рейтинг включает такие показатели, как отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности. При составлении исследования также учитываются доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц, пояснил Евраев.
 
Ярославская областьЯрославская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЕвраевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала