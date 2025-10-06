Главный раввин России призвал давать жесткий отпор экстремизму

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Враги России всегда готовы использовать "антисемитскую карту" для дестабилизации обстановки в стране, все патриоты страны должны сохранят бдительность и давать жесткий отпор экстремистам и любым проявлениям экстремистской пропаганды, сказал РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.

В понедельник в ФСБ сообщили, что в результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территориях синагоги в Красноярск и Еврейской религиозной общины в Пятигорске

"Мои соплеменники и единоверцы в России чувствуют себя уверенно и комфортно, за что мы, разумеется, благодарны власти на всех уровнях. Но последние события показывают, что враги России всегда готовы использовать антисемитскую карту для достижения своих стратегических целей, прежде всего для дестабилизации обстановки в стране. И это требует ото всех нас, от всех российских патриотов, независимо от национальности, сохранять бдительность и давать жесткий отпор не только экстремистским акциям, но и любым проявлениям экстремистской пропаганды", - считает Лазар

Раввин отметил, что очень важна профилактическая работа, чтобы люди поняли, как принято строить межнациональные и межконфессиональные отношения в нашей стране, где взаимопонимание представителей разных культур и разных верований всегда было "основой устойчивости самого существования России".

"К сожалению, мы видим, как в социальных сетях идет постоянная кампания по разжиганию ненависти. Реально есть целая машина, которая вербует будущих антисемитов и террористов. Считаем, что за пропаганду ненависти на национальной или религиозной почве надо наказывать не менее строго, чем за так называемую "публикацию фейков", - подчеркнул он.