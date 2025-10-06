Рейтинг@Mail.ru
Главный раввин России призвал давать жесткий отпор экстремизму - РИА Новости, 06.10.2025
15:25 06.10.2025
Главный раввин России призвал давать жесткий отпор экстремизму
Главный раввин России призвал давать жесткий отпор экстремизму
2025
россия, красноярск, пятигорск, берл лазар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Красноярск, Пятигорск, Берл Лазар, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Главный раввин России призвал давать жесткий отпор экстремизму

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Враги России всегда готовы использовать "антисемитскую карту" для дестабилизации обстановки в стране, все патриоты страны должны сохранят бдительность и давать жесткий отпор экстремистам и любым проявлениям экстремистской пропаганды, сказал РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
В понедельник в ФСБ сообщили, что в результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территориях синагоги в Красноярск и Еврейской религиозной общины в Пятигорске.
"Мои соплеменники и единоверцы в России чувствуют себя уверенно и комфортно, за что мы, разумеется, благодарны власти на всех уровнях. Но последние события показывают, что враги России всегда готовы использовать антисемитскую карту для достижения своих стратегических целей, прежде всего для дестабилизации обстановки в стране. И это требует ото всех нас, от всех российских патриотов, независимо от национальности, сохранять бдительность и давать жесткий отпор не только экстремистским акциям, но и любым проявлениям экстремистской пропаганды", - считает Лазар.
Раввин отметил, что очень важна профилактическая работа, чтобы люди поняли, как принято строить межнациональные и межконфессиональные отношения в нашей стране, где взаимопонимание представителей разных культур и разных верований всегда было "основой устойчивости самого существования России".
"К сожалению, мы видим, как в социальных сетях идет постоянная кампания по разжиганию ненависти. Реально есть целая машина, которая вербует будущих антисемитов и террористов. Считаем, что за пропаганду ненависти на национальной или религиозной почве надо наказывать не менее строго, чем за так называемую "публикацию фейков", - подчеркнул он.
От имени еврейской община России Лазар выразил благодарность сотрудниками ФСБ, сумевшим предотвратить теракты против синагоги в Красноярске и еврейского культурного центра в Пятигорске. "Российские спецслужбы и власть в целом вновь доказали, что не просто отвергают любые проявления ксенофобии и антисемитизма, но и умеют оперативно бороться с такими проявлениями, нейтрализовать любые попытки экстремистов погрузить страну в пучину насилия и террора. Большое спасибо им за это", - заявил раввин.
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
Вчера, 09:47
 
РоссияКрасноярскПятигорскБерл ЛазарФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
