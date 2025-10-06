Главный раввин России призвал давать жесткий отпор экстремизму

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Враги России всегда готовы использовать "антисемитскую карту" для дестабилизации обстановки в стране, все патриоты страны должны сохранят бдительность и давать жесткий отпор экстремистам и любым проявлениям экстремистской пропаганды, сказал РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
В понедельник в ФСБ сообщили, что в результате проведенных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территориях синагоги в Красноярск и Еврейской религиозной общины в Пятигорске.
"Мои соплеменники и единоверцы в России чувствуют себя уверенно и комфортно, за что мы, разумеется, благодарны власти на всех уровнях. Но последние события показывают, что враги России всегда готовы использовать антисемитскую карту для достижения своих стратегических целей, прежде всего для дестабилизации обстановки в стране. И это требует ото всех нас, от всех российских патриотов, независимо от национальности, сохранять бдительность и давать жесткий отпор не только экстремистским акциям, но и любым проявлениям экстремистской пропаганды", - считает Лазар.
Раввин отметил, что очень важна профилактическая работа, чтобы люди поняли, как принято строить межнациональные и межконфессиональные отношения в нашей стране, где взаимопонимание представителей разных культур и разных верований всегда было "основой устойчивости самого существования России".
"К сожалению, мы видим, как в социальных сетях идет постоянная кампания по разжиганию ненависти. Реально есть целая машина, которая вербует будущих антисемитов и террористов. Считаем, что за пропаганду ненависти на национальной или религиозной почве надо наказывать не менее строго, чем за так называемую "публикацию фейков", - подчеркнул он.
От имени еврейской община России Лазар выразил благодарность сотрудниками ФСБ, сумевшим предотвратить теракты против синагоги в Красноярске и еврейского культурного центра в Пятигорске. "Российские спецслужбы и власть в целом вновь доказали, что не просто отвергают любые проявления ксенофобии и антисемитизма, но и умеют оперативно бороться с такими проявлениями, нейтрализовать любые попытки экстремистов погрузить страну в пучину насилия и террора. Большое спасибо им за это", - заявил раввин.