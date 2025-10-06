https://ria.ru/20251006/rassmotrenie-2046644173.html
В суде назвали сроки нового заседания по делу о подрыве "Северного потока"
В суде назвали сроки нового заседания по делу о подрыве "Северного потока"
В суде назвали сроки нового заседания по делу о подрыве "Северного потока"
Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", произойдет не позже, чем через 40...
в мире
германия
польша
варшава
северный поток
сша
дмитрий песков
россия
германия
польша
варшава
сша
россия
В суде назвали сроки нового заседания по делу о подрыве "Северного потока"
Суд рассмотрит экстрадицию украинца Журавлева в Германию через 40 дней
ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", произойдет не позже, чем через 40 дней, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Анна Пташек.
"Дело о выполнении европейского ордера на арест по существу должно быть рассмотрено в течение 40 дней", - сказала Пташек.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии
в Польше
. На прошлой неделе Окружной суд Варшавы
арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней.
Адвокат Журавлева Тимотеуш Папроцкий заявил журналистам, что не согласен с тем, что его клиент арестован.
"Он постоянно проживает в Польше, ведет бизнес, платит налоги, здесь находится его семья. Это значит, что он связан с Польшей и не от кого не скрывается", - сказал защитник.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном поток
е 1" и "Северном потоке
2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России
инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден
. Позже в Пентагоне
заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя
заявлял, что именно США и Великобритания
препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".