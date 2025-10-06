В суде назвали сроки нового заседания по делу о подрыве "Северного потока"

ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", произойдет не позже, чем через 40 дней, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Анна Пташек.

"Дело о выполнении европейского ордера на арест по существу должно быть рассмотрено в течение 40 дней", - сказала Пташек.

Журавлев был задержан по просьбе властей Германии Польше . На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней.

Адвокат Журавлева Тимотеуш Папроцкий заявил журналистам, что не согласен с тем, что его клиент арестован.

"Он постоянно проживает в Польше, ведет бизнес, платит налоги, здесь находится его семья. Это значит, что он связан с Польшей и не от кого не скрывается", - сказал защитник.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.