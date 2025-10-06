Рейтинг@Mail.ru
Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили - РИА Новости, 06.10.2025
18:46 06.10.2025 (обновлено: 19:49 06.10.2025)
Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили
Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили - РИА Новости, 06.10.2025
Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили
Завершено расследование второго дела бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества,... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
россия
москва
югра
агентство по страхованию вкладов
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, москва, югра, агентство по страхованию вкладов, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Югра, Агентство по страхованию вкладов, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили

Завершено расследование дела экс-владельца банка "Югра" Хотина о мошенничестве

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин в зале суда
Бывший владелец банка Югра Алексей Хотин в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Завершено расследование второго дела бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Окончание производства следственных действий не свидетельствует о том, что обвиняемый Хотин лишен возможности уничтожить доказательства, имеющие значение для уголовного дела, оказать давление на свидетелей, не допрошенных в судебном заседании, и иных участников уголовного судопроизводства", - сказано в документе.
Задержание заказчика убийства прокурора ХМАО двадцатилетней давности - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Экс-глава управления Минфина Югры обжаловал пожизненный приговор
Вчера, 17:39
Там уточняется, что материалы дела насчитывают 131 том, обвиняемые и их защитники уже приступили к ознакомлению с ними.
В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ.
Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 года, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Экс-министру Открытого правительства предъявили обвинение в мошенничестве
Вчера, 17:42
 
