Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили
Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили - РИА Новости, 06.10.2025
Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили
Завершено расследование второго дела бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T18:46:00+03:00
2025-10-06T18:46:00+03:00
2025-10-06T19:49:00+03:00
россия
москва
Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Завершено расследование второго дела бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Окончание производства следственных действий не свидетельствует о том, что обвиняемый Хотин лишен возможности уничтожить доказательства, имеющие значение для уголовного дела, оказать давление на свидетелей, не допрошенных в судебном заседании, и иных участников уголовного судопроизводства", - сказано в документе.
Там уточняется, что материалы дела насчитывают 131 том, обвиняемые и их защитники уже приступили к ознакомлению с ними.
В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ
.
Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры
" Алексея Нефедова - к 8,5 года, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов
, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Мосгорсуд
признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы
признал банк банкротом. ЦБ
оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.