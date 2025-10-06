Расследование второго дела экс-владельца банка "Югра" завершили

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Завершено расследование второго дела бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Окончание производства следственных действий не свидетельствует о том, что обвиняемый Хотин лишен возможности уничтожить доказательства, имеющие значение для уголовного дела, оказать давление на свидетелей, не допрошенных в судебном заседании, и иных участников уголовного судопроизводства", - сказано в документе.

Там уточняется, что материалы дела насчитывают 131 том, обвиняемые и их защитники уже приступили к ознакомлению с ними.

В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ

Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента " Югры " Алексея Нефедова - к 8,5 года, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов , постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.

Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.