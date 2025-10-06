Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени обезвредили три БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 06.10.2025 (обновлено: 19:54 06.10.2025)
В Тюмени обезвредили три БПЛА
В Тюмени обезвредили три БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
В Тюмени обезвредили три БПЛА
Над Тюменью нейтрализовали три беспилотника, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. РИА Новости, 06.10.2025
тюмень
специальная военная операция на украине
тюменская область
происшествия
тюмень
тюменская область
В Тюмени обезвредили три БПЛА

На территории предприятия в Тюмени обезвредили три БПЛА

Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 6 окт — РИА Новости. Над Тюменью нейтрализовали три беспилотника, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
"Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. <...> Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВСУ запустили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор "Жигулей"
Вчера, 15:27
Прибывшие на место обнаружения дронов экстренные службы предотвратили их детонацию, взрывов и горения удалось избежать.
В районе Антипино находятся несколько предприятий, в том числе Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Все они работают в штатном режиме.
В пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области уточнили РИА Новости, что информация о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в микрорайоне Антипино, которую ранее распространили местные паблики, не подтвердилась.
Во вторник Минобороны отчиталось об уничтожении 356 беспилотников за сутки.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
