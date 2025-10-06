https://ria.ru/20251006/pvo-2046704474.html
В Тюмени обезвредили три БПЛА
В Тюмени обезвредили три БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
В Тюмени обезвредили три БПЛА
Над Тюменью нейтрализовали три беспилотника, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
тюмень
специальная военная операция на украине
тюменская область
происшествия
В Тюмени обезвредили три БПЛА
ТЮМЕНЬ, 6 окт — РИА Новости. Над Тюменью нейтрализовали три беспилотника, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
"Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени
. <...> Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Прибывшие на место обнаружения дронов экстренные службы предотвратили их детонацию, взрывов и горения удалось избежать.
В районе Антипино находятся несколько предприятий, в том числе Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Все они работают в штатном режиме.
В пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области уточнили РИА Новости, что информация о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в микрорайоне Антипино, которую ранее распространили местные паблики, не подтвердилась.
Во вторник Минобороны отчиталось об уничтожении 356 беспилотников за сутки.