В Тюмени обезвредили три БПЛА

ТЮМЕНЬ, 6 окт — РИА Новости. Над Тюменью нейтрализовали три беспилотника, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

"Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени . <...> Пострадавших нет", — говорится в публикации.

Прибывшие на место обнаружения дронов экстренные службы предотвратили их детонацию, взрывов и горения удалось избежать.

В районе Антипино находятся несколько предприятий, в том числе Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Все они работают в штатном режиме.

В пресс-службе главного управления МЧС по Тюменской области уточнили РИА Новости, что информация о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в микрорайоне Антипино, которую ранее распространили местные паблики, не подтвердилась.